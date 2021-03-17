Ломаченко спрогнозировал победителя в бою Джошуа - Фьюри

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 23234 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 37630 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 102748 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 138956 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 192385 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 191973 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 276983 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 322870 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

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2 марта, 17:53 • 157743 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143084 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ломаченко спрогнозировал победителя в бою Джошуа - Фьюри

Ломаченко спрогнозировал победителя в бою Джошуа - Фьюри

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Бывший доминирующий боксер легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) дал свой прогноз на противостояние супертяжелого веса между Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), в котором определится абсолютный чемпион в данном дивизионе. Слова украинца приводит YouTube-канал SNOWQUEENLA, передает УНН.

Цитата

“Если слухи о бое — это правда, то я, честно говоря, ставлю на Тайсона Фьюри. Мне кажется, Тайсон Фьюри ”, - отметил украинец.

Детали

Фьюри владеет чемпионским поясом WBC после того, как получил его в американца Деонтея Уайлдера, а Джошуа — титулами IBF, WBO, WBA и IBO, которые он защитил в бою против претендента по линии IBF болгарина Кубрата Пулева (12 декабря).

Напомним

Фьюри и Джошуа договорились и подписали контракт на два боя. Об этом рассказал промоутер Эдди Хирный.

Украинские Национальные Новости

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