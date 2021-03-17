Ломаченко спрогнозував переможця у бою Джошуа – Ф'юрі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Колишній домінуючий боксер легкої ваги Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) дав свій прогноз на протистояння суперважкої ваги між Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО), в якому визначиться абсолютний чемпіон у даному дивізіоні. Слова українця наводить YouTube-канал SNOWQUEENLA, передає УНН.
Цитата
“Якщо чутки про бій — це правда, то я, чесно кажучи, ставлю на Тайсона Ф’юрі. Мені здається, Тайсон Ф’юрі”, — наголосив українець.
Деталі
Ф’юрі володіє чемпіонським поясом WBC після того, як здобув його у американця Деонтея Вайлдера, а Ентоні Джошуа — титулами IBF, WBO, WBA і IBO, які він захистив у бою проти претендента по лінії IBF болгарина Кубрата Пулєва (12 грудня).
Нагадаємо
Ф’юрі та Джошуа дійшли згоди та підписали контракт на два бої. Про це розповів промоутер Едді Хірн.