Ломаченко спрогнозував переможця у бою Джошуа – Ф'юрі

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“Якщо чутки про бій — це правда, то я, чесно кажучи, ставлю на Тайсона Ф’юрі. Мені здається, Тайсон Ф’юрі”, — наголосив українець.

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Ф’юрі володіє чемпіонським поясом WBC після того, як здобув його у американця Деонтея Вайлдера, а Ентоні Джошуа — титулами IBF, WBO, WBA і IBO, які він захистив у бою проти претендента по лінії IBF болгарина Кубрата Пулєва (12 грудня).

Нагадаємо

Ф’юрі та Джошуа дійшли згоди та підписали контракт на два бої. Про це розповів промоутер Едді Хірн.