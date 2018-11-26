Литва осуждает российскую агрессию против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Литва осуждает российскую агрессию против Украины. Об этом в своем Twitter сообщила Даля Грибаускайте, президент Литвы, передает УНН.
"Решительно осуждаю российскую агрессию против Украины. Интересы украинских судов в Керченский проливе - еще одно явное нарушение международного права и собственных обязательств России", - написала она.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранения и захват в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца .
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.