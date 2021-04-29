Врач рассказал об использовании антиоксиданта кверцетина при COVID-19 и потенциале Украины на мировом фармрынке

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Давно известные украинской науке активные вещества находят новое применение при лечении COVID-19. Особенно, когда речь идет об украинских уникальных научных наработках, как в случае с антиоксидантом растительного происхождения кверцетином, который еще много лет назад с подачи специалистов “Борщаговского химико-фармацевтического завода” получил уникальное свойство — почти стопроцентную биодоступность. Какие перспективы на международном рынке медицинских препаратов эта разработка, как и многие подобные, открывает перед Украиной, в комментарии УНН рассказал доктор Андрей Роханский.