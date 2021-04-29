Лікар розповів про використання антиоксиданту кверцетину при COVID-19 і потенціал України на світовому фармринку

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Давно відомі українській науці активні речовини знаходять нове застосування при лікуванні COVID-19. Особливо, коли йдеться про українські унікальні наукові напрацювання, як у випадку з антиоксидантом рослинного походження кверцетином, який ще багато років тому з подачі фахівців "Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу" отримав унікальну властивість - майже стовідсоткову біодоступність. Які перспективи на міжнародному ринку медичних препаратів ця розробка, як і багато подібних, відкриває перед Україною, в коментарі УНН розповів доктор Андрій Роханський.