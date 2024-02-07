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Лидера кенийской секты обвиняют в убийстве 191 ребенка

Лидера кенийской секты обвиняют в убийстве 191 ребенка

Киев • УНН

 • 30376 просмотра

Лидер кенийского культа Пол Нтенга Маккензи и 29 других лиц были обвинены в убийстве 191 ребенка, тела которых были найдены эксгумированными в лесу, где действовал культ судного дня Маккензи.

Во вторник Высокий суд Малинди выдвинул обвинения в убийстве 191 ребенка лидеру кенийского христианского культа Полу Нтенге Маккензи и 29 другим подозреваемым в убийстве. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Тела детей были эксгумированы из леса Шакахола на востоке Кении в прошлом году, где Маккензи и его соратники обвиняются в управлении культом смерти. Власти эксгумировали более 400 тел из раскидистого леса после многомесячных поисков.

Маккензи и еще 29 человек не признали себя виновными в выдвинутых обвинениях. Один подозреваемый был признан психически ненормальным, поэтому не предстанет перед судом.

Маккензи предъявлено еще несколько обвинений, включая терроризм, непредумышленное убийство и жестокое обращение с детьми. Суд над ним начнется 7 марта.

Маккензи, который руководил Международной церковью Доброй Вести, обвиняется в том, что он возглавлял культ Судного дня, в котором он учил своих массовых последователей морить голодом себя и своих детей, чтобы они могли попасть на небеса.

Следователи утверждают, что культ готовился к концу света по указаниям Маккензи. Он остается под стражей с апреля прошлого года, поскольку следователи месяцами прочесывали лес в поисках доказательств.

Результаты вскрытия показали, что многие найденные тела умерли от голода, тогда как другие имели признаки тупых травм и удушения.

В прошлом месяце суд пригрозил освободить Маккензи, если прокурор не выдвинет против него обвинения. Прокуроры заявили, что процесс идентификации жертв с помощью ДНК может занять много времени из-за сильного разложения большинства тел.

На Багамах зафиксировали массовые убийства туристов28.01.24, 04:24 • 33515 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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