Лідера кенійської секти звинувачують у вбивстві 191 дитини
Київ • УНН
Лідер кенійського культу Пол Нтенга Маккензі та 29 інших осіб були звинувачені у вбивстві 191 дитини, тіла яких були знайдені ексгумованими в лісі, де діяв культ судного дня Маккензі.
У вівторок Високий суд Малінді висунув звинувачення у вбивстві 191 дитини лідеру кенійського християнського культу Полу Нтенге Маккензі та 29 іншим підозрюваним у вбивстві. Про це пише УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Тіла дітей були ексгумовані з лісу Шакахола на сході Кенії в минулому році, де Маккензі і його соратники звинувачуються в управлінні культом смерті. Влада ексгумувала понад 400 тіл з розлогого лісу після багатомісячних пошуків.
Маккензі і ще 29 осіб не визнали себе винними у висунутих звинуваченнях. Один підозрюваний був визнаний психічно ненормальним, тому не постане перед судом.
Маккензі висунуто ще кілька звинувачень, включаючи тероризм, ненавмисне вбивство і жорстоке поводження з дітьми. Суд над ним розпочнеться 7 березня.
Маккензі, який керував Міжнародною церквою Доброї Новини, звинувачується в тому, що він очолював культ Судного дня, в якому він навчав своїх масових послідовників морити голодом себе і своїх дітей, щоб вони могли потрапити на небеса.
Слідчі стверджують, що культ готувався до кінця світу за вказівками Маккензі. Він залишається під вартою з квітня минулого року, оскільки слідчі місяцями прочісували ліс у пошуках доказів.
Результати розтину показали, що багато знайдених тіл померли від голоду, тоді як інші мали ознаки тупих травм і удушення.
Минулого місяця суд пригрозив звільнити Маккензі, якщо прокурор не висуне проти нього звинувачення. Прокурори заявили, що процес ідентифікації жертв за допомогою ДНК може зайняти багато часу через сильне розкладання більшості тіл.
На Багамах зафіксували масові вбивства туристів28.01.24, 04:24 • 33519 переглядiв