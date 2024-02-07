Лідера кенійської секти звинувачують у вбивстві 191 дитини

ukenru
19:41 • 38093 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 88357 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 112027 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 114159 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 228477 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155334 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145926 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132344 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121662 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112847 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5 м/с
75 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124455 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130252 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134509 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110241 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52093 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 228478 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384536 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439912 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448345 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357814 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 112028 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130252 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124455 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98344 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107652 перегляди
Актуальне
Лідера кенійської секти звинувачують у вбивстві 191 дитини

Лідера кенійської секти звинувачують у вбивстві 191 дитини

Київ • УНН

 • 30378 перегляди

Лідер кенійського культу Пол Нтенга Маккензі та 29 інших осіб були звинувачені у вбивстві 191 дитини, тіла яких були знайдені ексгумованими в лісі, де діяв культ судного дня Маккензі.

У вівторок Високий суд Малінді висунув звинувачення у вбивстві 191 дитини лідеру кенійського християнського культу Полу Нтенге Маккензі та 29 іншим підозрюваним у вбивстві. Про це пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Тіла дітей були ексгумовані з лісу Шакахола на сході Кенії в минулому році, де Маккензі і його соратники звинувачуються в управлінні культом смерті. Влада ексгумувала понад 400 тіл з розлогого лісу після багатомісячних пошуків.

Маккензі і ще 29 осіб не визнали себе винними у висунутих звинуваченнях. Один підозрюваний був визнаний психічно ненормальним, тому не постане перед судом.

Маккензі висунуто ще кілька звинувачень, включаючи тероризм, ненавмисне вбивство і жорстоке поводження з дітьми. Суд над ним розпочнеться 7 березня.

Маккензі, який керував Міжнародною церквою Доброї Новини, звинувачується в тому, що він очолював культ Судного дня, в якому він навчав своїх масових послідовників морити голодом себе і своїх дітей, щоб вони могли потрапити на небеса.

Слідчі стверджують, що культ готувався до кінця світу за вказівками Маккензі. Він залишається під вартою з квітня минулого року, оскільки слідчі місяцями прочісували ліс у пошуках доказів.

Результати розтину показали, що багато знайдених тіл померли від голоду, тоді як інші мали ознаки тупих травм і удушення.

Минулого місяця суд пригрозив звільнити Маккензі, якщо прокурор не висуне проти нього звинувачення. Прокурори заявили, що процес ідентифікації жертв за допомогою ДНК може зайняти багато часу через сильне розкладання більшості тіл.

На Багамах зафіксували масові вбивства туристів28.01.24, 04:24 • 33519 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Кримінал та НПНовини Світу
cnnCNN
keniiaКенія
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,516.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,816.74