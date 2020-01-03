Лидер "Хезболлах" прокомментировал убийство Сулеймани
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Лидер шиитской партии “Хезболлах” Хасан Насрулла пообещал отомстить Соединенным Штатам за убийство во время ракетного удара под Багдадом иранского генерала Касема Сулеймани, передает УНН со ссылкой на Al Manar.
“Совершив это преступление, США не смогут добиться ни одной из своих целей на Ближнем Востоке”, — предупредил шиитский политик, заявление которого передала в пятницу телестанция Al Manar. По словам Насруллы, “наказание убийц генерала Сулеймани становится задачей отрядов исламского сопротивления по всему миру”.
Бойцы “Хезболлах” вместе с отрядами шиитских добровольцев из других стран региона сражались с 2012 года в Сирии на стороне правительственной армии против бандформирований. Генерал Сулеймани курировал их военные операции и внес большой вклад в разгром террористических группировок в Сирии.
Напомним, ранее стало известно, что командующий спецслужбами “Аль-Кудс” иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в пятницу ракетным ударом в районе аэропорта Багдада.
Позже Пентагон официально подтвердил гибель лидера “Аль-Кудс” иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США.
В свою очередь секретарь Совета политической целесообразности Ирана Мохсен Резаи в пятницу поклялся “решительной местью Америке” за убийство Касема Сулеймани, главы элитного отряда “Аль-Кудс” в Багдаде.
Как сообщал УНН, духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.