Лідер "Хезболлах" прокоментував вбивство Сулеймані
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Лідер шиїтської партії “Хезболлах” Хасан Насрулла пообіцяв помститися Сполученим Штатам за вбивство під час ракетного удару під Багдадом іранського генерала Касема Сулеймані, передає УНН з посиланням на Al Manar.
“Зробивши цей злочин, США не зможуть домогтися жодної зі своїх цілей на Близькому Сході”, — попередив шиїтський політик, заяву якого передала в п’ятницю телестанція Al Manar. За словами Насрулли, “покарання вбивць генерала Сулеймані стає завданням загонів ісламського опору по всьому світу”.
Бійці “Хезболлах” разом з загонами шиїтських добровольців з інших країн регіону боролися з 2012 року в Сирії на боці урядової армії проти формувань опозиції. Генерал Сулеймані курирував їх військові операції і вніс вклад в розгром терористичних угруповань у Сирії.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що командувач спецслужбами “Аль-Кудс” іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в п’ятницю ракетним ударом в районі аеропорту Багдада.
Пізніше Пентагон офіційно підтвердив загибель лідера “Аль-Кудс” іранського генерала Касема Сулеймані в результаті ракетного удару США.
У свою чергу секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї в п’ятницю поклявся “рішучою помстою Америці” за вбивство Касема Сулеймані, глави елітного загону “Аль-Кудс” в Багдаді.
Як повідомляв УНН, духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї оголосив триденну загальнонаціональну жалобу після вбивства в Іраку іранського генерала Касема Сулеймані.