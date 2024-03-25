Кулеба осуществит свой первый визит в Индию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на этой неделе совершит свой первый визит в Индию. Об этом он сообщил в социальной сети Х, передает УНН.

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Сегодня в Индии отмечают Холи, самый красивый и яркий весенний праздник. Желаю всем счастливого Холи! Стоя здесь, в Киеве, перед памятником Махатме Ганди, я также рад сообщить, что на этой неделе я совершаю свой первый визит в Индию - сказал Кулеба.

Он напомнил, что несколько дней назад состоялись переговоры Президента Владимира Зеленского и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Кулеба выразил убеждение, что его визит усилит отношения между странами.

Министр выразил уверенность, что Индия и Украина, как две демократии, готовы быть хорошими партнерами и друзьями.

Дополнение

20 марта Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди поддержку Формулы мира и развитие двусторонних отношений. Президент отметил, что Украина заинтересована в усилении торгово-экономических отношений с Индией.