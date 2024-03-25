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Кулеба осуществит свой первый визит в Индию
На этой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит свой первый визит в Индию с целью укрепления отношений между двумя демократиями после недавних переговоров между президентом Зеленским и премьер-министром Моди.
Кадровый резерв для работы на деоккупированных территориях: зарегистрировано уже 2423 анкеты претендентов
2423 заявления было зарегистрировано в кадровый резерв государственной службы для работы на деоккупированных территориях Украины, при этом большинство претендентов отдали предпочтение работе в Крыму, Донецкой и Запорожской областях.
В Киеве ограничили движение поездов на "красной" ветке метро
Поезда "красной" линии киевского метрополитена временно курсируют в ограниченном режиме от станции "Академгородок" до станции "Театральная", а станции "Арсенальная" и "Крещатик" работают в режиме укрытия.
Суд до июля ограничил срок ознакомления по делу в отношении экс-министра инфраструктуры Пивоварского
Бывшему министру инфраструктуры Пивоварскому и его заместителю, которых подозревают в злоупотреблении служебным положением, что нанесло государственному предприятию ущерб на сумму $49,63 млн, суд продлил срок ознакомления с материалами дела до 23 июля.
Президент Литвы назначил Кащюнаса новым главой Минобороны
Президент Литвы Гитанас Науседа назначил Лауринаса Кащюнаса новым министром национальной обороны.
Ищут украинское подполье: оккупанты на ВОТ увеличили количество блокпостов
На оккупированных территориях российские войска поставили дополнительные контрольно-пропускные пункты и усилили обыски под видом борьбы с терроризмом, но на самом деле с целью запугивания местных жителей и захвата оставшегося имущества.
Сольский обсудил с бельгийским коллегой продолжение беспошлинной торговли с ЕС
Министр аграрной политики Украины Николай Сольский встретился в Брюсселе со своим бельгийским коллегой Давидом Кларенвалем, чтобы обсудить продление режима автономной торговли между Украиной и ЕС еще на один год.
Враг атакует ракетами: в Одессе прогремели повторные взрывы
Повторные взрывы произошли в Одессе после того, как город был обстрелян баллистическими ракетами из оккупированного Крыма.
Разбор завалов на ДнепроГЭС продлится около недели - Сирота
По словам генерального директора Укргидроэнерго Игоря Сироты разбор завалов на ДнепроГЭС продлится около недели. После этого можно будет оценить последствия обстрела. На полное восстановление поврежденной после ракетной атаки россии гидроэлектростанции ДнепроГЭС уйдут годы, поскольку машинный зал требует полной перестройки, а многие агрегаты - изготовления с нуля.
В Одессе прогремел взрыв - СМИ
В Одессе прогремел взрыв на фоне широкомасштабной воздушной тревоги и сообщений о запуске ракеты в сторону города.