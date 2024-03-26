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Кулеба об отправке западных боевых войск в Украину: "Этот день может наступить"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что может наступить день, когда лидеры ЕС будут вынуждены направить в Украину западные боевые войска, поскольку путин не остановится, если Украина проиграет войну.
В США после аварии судна обвалился мост, в воде ищут по меньшей мере семь человек
Большая лодка врезалась в мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, в результате чего часть моста обвалилась, а несколько автомобилей упали в воду, при этом ведутся спасательные работы для по меньшей мере семи человек, которые, как полагают, находятся в воде.
Курс валют на 26 марта: доллар резко вырос на 32 копейки
Национальный банк Украины сегодня установил официальный курс гривны на уровне 39,2298 грн/долл.
Зеленский поздравил с профессиональным праздником воинов Нацгвардии и показал подборку боевой работы бойцов
Президент Зеленский поздравил солдат Национальной гвардии с профессиональным праздником, высоко оценив их мужество, силу и преданность независимости Украины и продолжающемуся российскому вторжению.
Кулеба заявил, что получает "раздраженные отзывы" из Берлина из-за призывов предоставить ракеты Taurus
Министр иностранных дел Украины Кулеба говорит, что получает "раздраженные отзывы" из Германии каждый раз, когда призывает предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus.
В Крыму "Нептуном" поражен захваченный во время оккупации корабль "Константин Ольшанский" - ВМС ВСУ
Украинской ракетой "Нептун" поражен десантный корабль "Константин Ольшанский", который был захвачен в 2014 году.
Нетаньяху отменил визит делегации в США после одобрения резолюции ООН по прекращению огня в Газе
Нетаньяху отменил визит израильской делегации в США после того, как ООН одобрила резолюцию с призывом к прекращению огня в Газе.
россияне ночью ударили ракетами по двум населенным пунктам Донетчины: есть раненый и разрушения
Ночью россияне осуществили ракетные обстрелы Селидово и Новогродовки в Донецкой области, в результате чего был ранен один мирный житель и разрушено предприятие.
К двум пораженным российским бдк "азов" и "ямал" можно приплюсовывать "иван хурс" - ВМС ВСУ
Два больших российских десантных корабля, "азов" и "ямал" были поражены, а также можно добавить "иван хурс".
Белый дом: спикер Палаты представителей Джонсон ищет повод, чтобы не ставить на голосование помощь Украине
Белый дом обвиняет спикера Палаты представителей Джонсона в том, что он ищет оправдания, чтобы не ставить на голосование законопроект о помощи Украине, несмотря на двухпартийную поддержку.