Кулеба об отправке западных боевых войск в Украину: "Этот день может наступить"

Лидерам стран ЕС нужно свыкнуться с мыслью, что может наступить день, когда придется отправить западные боевые войска в Украину. Если Киев проиграет, президент россии владимир путин не остановится на этом. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Politico, передает УНН.

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Как указал Кулеба, хотя Украина никогда не просила о том, чтобы "европейские боевые войска были на земле", лидерам ЕС нужно привыкнуть к мысли, что "этот день может наступить".

"Я прекрасно понимаю, что европейцы не привыкли к идее войны. Но это беспечность, которую европейцы просто не могут себе позволить - ни для себя, ни для своих детей", - заявил Кулеба.

Также он добавил: "Украина может победить. Но если Украина проиграет, путин не остановится".

Премьер Латвии поддержала отправку миссии НАТО в Украину для обучения ВСУ

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, хотя пока нет планов отправки западных войск в Украину, это нельзя исключать, чтобы не допустить победы России в войне.

Такие комментарии спровоцировали волну заявлений со стороны стран Запада.

Как отметил Президент Украины Владимир Зеленский, в предложении президента Франции Эммануэля Макрона речь идет только о обучении в различных областях.