Ради интересов государства Украина открыта "работать со всеми и решать проблемы". Так визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев прокомментировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в комментарии BBC, передает УНН.

"Во время визита Президент Зеленский имел откровенный, но конструктивный обмен мнениями с Премьер-министром Орбаном относительно именно справедливого мира, а не просто прекращения огня или мирных переговоров", - подчеркнул министр.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что ради интересов Украины страна открыта "работать со всеми и решать проблемы".

"Эта работа занимает время и является сложной, но в конце концов дает ощутимые результаты для людей и нашей страны", - отметил глава МИД.

Дополнение

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил Президента Владимира Зеленского подумать, можно ли прекратить огонь и начать переговоры.

США дали понять партнерам и союзникам, что любая страна, которая имеет влияние, должна приложить усилия для обеспечения полного вывода российских войск из Украины, указали в Госдепе, комментируя предложение премьер-министра Венгрии Орбана о прекращении огня.