У Держдепі США відреагували на пропозицію Орбана щодо війни

США дали зрозуміти партнерам і союзникам по всьому світу, що будь-яка країна, яка має вплив або відіграє певну роль, повинна докладати всіх зусиль у забезпечення повного виходу росії з України. Так заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател під час брифінгу 2 липня прокоментував пропозицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо війни, пише УНН.

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Відповідаючи на запитання про пропозицію Орбана під час візиту до Києва "розглянути питання про припинення вогню, щоб прискорити припинення війни", і чи свідчить це про розкол в НАТО, речник Держдепартаменту США спрямував до влади Угорщини за "якимось контекстом або внесенням ясності, яку вони бажають, щодо коментарів пана Орбана".

"Ми і Альянс НАТО чітко дали зрозуміти, що насправді тут є лише одне рішення – російська федерація просто покине територію України. Ми давно відчуваємо, що це знову лише черговий приклад того, як росія виступає агресором, посягає на територіальну цілісність і суверенітет України, відкидає на другий план Статут ООН", - вказав Пател.

Я залишаю право відповідним країнам висловлюватися щодо їхньої політики, але ми чітко дали зрозуміти партнерам і союзникам по всьому світу, що будь-яка країна, яка має вплив або відіграє певну роль, повинна докладати всіх зусиль у забезпечення повного виходу росії з України