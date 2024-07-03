В Госдепе США отреагировали на предложение Орбана по войне

США дали понять партнерам и союзникам по всему миру, что любая страна, которая имеет влияние или играет определенную роль, должна прилагать все усилия в обеспечение полного выхода россии из Украины. Так заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател во время брифинга 2 июля прокомментировал предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно войны, пишет УНН.

Детали

Отвечая на вопрос о предложении Орбана во время визита в Киев "рассмотреть вопрос о прекращении огня, чтобы ускорить прекращение войны", и свидетельствует ли это о расколе в НАТО, представитель Госдепартамента США направил к властям Венгрии за "каким-то контекстом или внесением ясности, которую они желают, относительно комментариев господина Орбана".

"Мы и Альянс НАТО четко дали понять, что на самом деле здесь есть только одно решение - российская федерация просто покинет территорию Украины. Мы давно чувствуем, что это снова лишь очередной пример того, как россия выступает агрессором, посягает на территориальную целостность и суверенитет Украины, отбрасывает на второй план Устав ООН", - указал Пател.

Я оставляю право соответствующим странам высказываться относительно их политики, но мы четко дали понять партнерам и союзникам по всему миру, что любая страна, которая имеет влияние или играет определенную роль, должна прилагать все усилия в обеспечение полного выхода россии из Украины - сказал представитель Госдепа.

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