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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Госдепе США отреагировали на предложение Орбана по войне

В Госдепе США отреагировали на предложение Орбана по войне

Киев  •  УНН

3 июля 2024, 05:52  •  25863 просмотра

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США дали понять партнерам и союзникам, что любая страна, которая имеет влияние, должна приложить усилия для обеспечения полного вывода российских войск из Украины, указали в Госдепе, комментируя предложение премьер-министра Венгрии Орбана о прекращении огня.

США дали понять партнерам и союзникам по всему миру, что любая страна, которая имеет влияние или играет определенную роль, должна прилагать все усилия в обеспечение полного выхода россии из Украины. Так заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател во время брифинга 2 июля прокомментировал предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно войны, пишет УНН.

Детали

Отвечая на вопрос о предложении Орбана во время визита в Киев "рассмотреть вопрос о прекращении огня, чтобы ускорить прекращение войны", и свидетельствует ли это о расколе в НАТО, представитель Госдепартамента США направил к властям Венгрии за "каким-то контекстом или внесением ясности, которую они желают, относительно комментариев господина Орбана".

"Мы и Альянс НАТО четко дали понять, что на самом деле здесь есть только одно решение - российская федерация просто покинет территорию Украины. Мы давно чувствуем, что это снова лишь очередной пример того, как россия выступает агрессором, посягает на территориальную целостность и суверенитет Украины, отбрасывает на второй план Устав ООН", - указал Пател.

Я оставляю право соответствующим странам высказываться относительно их политики, но мы четко дали понять партнерам и союзникам по всему миру, что любая страна, которая имеет влияние или играет определенную роль, должна прилагать все усилия в обеспечение полного выхода россии из Украины

- сказал представитель Госдепа.

Орбан попросил Зеленского подумать о прекращении огня и начать переговоры2 июля 2024, 12:12 • 23597 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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