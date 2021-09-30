Кресло под Трухановым опять расшатывается: политолог объяснил, почему мэру Одессы может угрожать отставка

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Вопрос об отставке мэра Одессы Геннадия Труханова уже длительное время не исчезает с повестки дня. Время от времени в СМИ появляются истории, которые фактически "расшатывают" кресло под Трухановым, ведь способствуют снижению его рейтинга. И хотя одесский глава города "крепкий орешек", его оппонент в лице ОП - не слабее. Об этом УНН рассказал политолог Руслан Бортник, в частности, комментируя, последние медийные скандалы.