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Кресло под Трухановым опять расшатывается: политолог объяснил, почему мэру Одессы может угрожать отставка

Кресло под Трухановым опять расшатывается: политолог объяснил, почему мэру Одессы может угрожать отставка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. Вопрос об отставке мэра Одессы Геннадия Труханова уже длительное время не исчезает с повестки дня. Время от времени в СМИ появляются истории, которые фактически "расшатывают" кресло под Трухановым, ведь способствуют снижению его рейтинга. И хотя одесский глава города "крепкий орешек", его оппонент в лице ОП - не слабее. Об этом УНН рассказал политолог Руслан Бортник, в частности, комментируя, последние медийные скандалы.

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"Не в первый раз возникают слухи, что Труханов может уйти в отставку. Они связаны с рядом уголовных и антикоррупционных расследований в отношении одесской мэрии. Сегодня они снова звучат, на фоне этого рейтинг мэра падает (...) Я не исключаю, что может возникнуть вопрос об отставке и одесского мэра в том числе. Но сказать, что это решение уже принято - рано. Труханов - крепкий орешек", - подчеркнул Бортников.

Зеленский VS Труханов

Месседжи о неопосредованном противостоянии между Офисом Президента и мэром Одессы Геннадием Трухановым звучат в СМИ уже давно. Недавно, например, в отдельных изданиях была распространена информация о создании в Верховной Раде МФО "За Одессу без Труханова". Среди инициаторов создания объединения указывались только депутаты от "Слуги народа". И хотя, как узнали корреспонденты УНН, эта новость оказалась фейком, эксперты все же считают ее неслучайной. В частности, прямо связывают эту историю с Офисом Президента.

Кроме того, недавно Труханов также был обвинен в саботаже "Большой стройки", а в ВР обратили внимание на масштабы "реставрационной" коррупции и разрушения историко-архитектурного наследия Одессы.

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"Этот скандал с реставрацией исторического памятника (дом Руссова в Одессе - ред.), я думаю, не только повлияет, но и может быть элементом закулисного ультиматума со стороны, например, центральных органов власти (к Труханову - ред). Сумма похищенных из бюджета денег - большая, а скандал - существенный", - сказал по этому поводу политолог Бортник.

Контекст

Дом Руссова, на реставрации которого бюджет недосчитался около 5 млн грн, ремонтировала фирма, аффилированная с одесским бизнесменом-беглецом Русланом Тарпаном. Последний, по данным нардепов, "тесно сотрудничал с Трухановым".

Само же здание дома Руссова тоже фактически перестало принадлежать городу, потому что поэтапно несколько лет "переходило" в собственность того же Тарпана.

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