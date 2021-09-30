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Крісло під Трухановим знову розхитується: політолог пояснив, чому меру Одеси може загрожувати відставка

Крісло під Трухановим знову розхитується: політолог пояснив, чому меру Одеси може загрожувати відставка

Київ • УНН

 • 16706 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Питання про відставку мера Одеси Геннадія Труханова вже тривалий час не зникає з порядку денного. Час від часу у ЗМІ з'являються історії, які фактично “розхитують” крісло під Трухановим, адже сприяють зниженню його рейтингу. І хоч одеський очільник міста “міцний горішок”, його опонент в особі ОП — не слабший. Про це УНН розповів політолог Руслан Бортник, зокрема, коментуючи, останні медійні скандали.

Цитата

“Не вперше виникають чутки, що Труханов може піти у відставку. Вони були пов’язані з низкою кримінальних та антикорупційних розслідувань стосовно одеської мерії. Сьогодні вони знову звучать, на фоні цього рейтинг мера падає (...) Я не виключаю, що може постати питання про відставку і одеського мера в тому числі. Але сказати, що це рішення вже прийняте — зарано. Труханов — міцний горішок” — підкреслив Бортник.

Зеленський VS Труханов

Меседжі про неопосередковане протистояння між Офісом Президента та мером Одеси Геннадієм Трухановим звучать у ЗМІ вже давно. Нещодавно, наприклад, в окремих виданнях була поширена інформація про створення у Верховній Раді МФО “За Одесу без Труханова”. Серед ініціаторів створення об’єднання вказувалися виключно депутати від “Слуги народу”. І хоч, як дізналися кореспонденти УНН, ця новина виявилася фейком, експерти все ж вважають її невипадковою. Зокрема, прямо пов’язують цю історію з Офісом Президента.

Окрім того, нещодавно Труханова також було звинувачено у саботуванні “Великого Будівництва”, а у ВР звернули увагу на масштаби “реставраційної” корупції та руйнування історико-архітектурної спадщини Одеси.

Цитата

“Цей скандал з реставрацією історичної пам’ятки (будинок Руссова в Одесі — ред.), я думаю, не тільки вплине, а й може бути елементом закулісного ультиматуму, з боку, наприклад, центральних органів влади (до Труханова, — ред). Сума викрадених з бюджету грошей — велика, а скандал — суттєвий”, — сказав з цього приводу політолог Бортник.

Контекст

Будинок Руссова, на реставрації якого бюджет недорахувався близько 5 млн грн, ремонтувала фірма, афілійована з одеським бізнесменом-втікачем Русланом Тарпаном. Останній, за даними нардепів, “тісно співпрацював з Трухановим”.

Сама ж будівля будинку Руссова теж фактично перестала належати місту, бо поетапно кілька років “переходила” у власність того ж самого Тарпана.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН-Одеса

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