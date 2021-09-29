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Ініціатива про створення МФО “За Одесу без Труханова” виявилася фейком: політолог пояснив, кому це могло бути вигідно

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Інформація про те, що під куполом Верховної Ради йде збір підписів нардепів за створення міжфракційного депутатського об’єднання “За Одесу без Труханова” виявилася фейком. Про це кореспонденту УНН зізналися одразу кілька народних обранців, підписи яких буцімто стоять під відповідним зверненням до голови Верховної Ради.

Зокрема, МФО проти Труханова назвав фейком народний депутат зі “Слуги народу” Богдан Кицак. Пізніше його підтримав і колега по фракції Олег Марусяк, який нібито був ініціатором створення МФО.

Цитата

“Інформація про створення міжфракційного депутатського об’єднання „За Одесу без Труханова“ — це неправда. Я із Західної України, нічого не знаю про справи в Одесі. Кому було вигідно створювати цей фейк мені невідомо”, — заявив Марусяк.

Контекст

У вересні, спочатку соцмережі, а згодом і окремі ЗМІ, повідомили про буцімто появу у Верховній Раді ініціативи щодо створення МФО “За Одесу без Труханова”. Було опубліковано нібито документ-звернення до Голови ВР, в якому “ініціатори” вказували на процвітання корупції в Одесі. Також йшлося і про те, що “мер міста (Труханов — ред.) постійно фігурує в розслідуваннях НАБУ”.

Під документом нібито залишили свої підписи 11 народних депутатів, і всі з фракції “Слуга народу”. На думку політолога Володимира Цибулька, цілком вірогідно, що такий “інформаційний вкид” був вигідний саме Офісу Президента.

“Цілком вірогідно, що цей фейк був запущений з Банкової. Взагалі проти Труханова багато ігор ведеться. Це роблять різні групи в „Слузі Народу“ і різні групи в Офісі Президента. Тому що Одеса — це дуже привабливе місто, і вони знають, що Труханов у протистоянні з частиною місцевого бізнесу. Швидше за все, що допомагають окремі представники Офісу Президента опонентам Труханова у протистоянні”, — сказав він.

Про ненаявне протистояння між Офісом Президента та мером Одеси відомо вже давно. Зокрема, нещодавно Труханова “викрили” в саботажі “Великого будівництва” президента Зеленського.

Окрім того, щодо Труханова лунали закиди й щодо “узурпації влади” в питаннях забудови міста.

Нагадаємо

Як писав УНН, в Одесі судитимуть “реставраторів” будинку Русова, які отримали відповідний держпідряд від мерії, проте нині підозрюють у руйнування історичної архітектурної пам’ятки та розтраті 5 млн грн з бюджету.

Крім того, місто фактично втратило саму будівлю, бо низка її приміщень належить колись близькому до Труханова бізнесмену-втікачу Руслану Тарпану. Останній же безуспішно розшукується МВС уже понад 4 роки.

Українські Національні Новини

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