Ініціатива про створення МФО “За Одесу без Труханова” виявилася фейком: політолог пояснив, кому це могло бути вигідно

Зокрема, МФО проти Труханова назвав фейком народний депутат зі “Слуги народу” Богдан Кицак. Пізніше його підтримав і колега по фракції Олег Марусяк, який нібито був ініціатором створення МФО.

Цитата

“Інформація про створення міжфракційного депутатського об’єднання „За Одесу без Труханова“ — це неправда. Я із Західної України, нічого не знаю про справи в Одесі. Кому було вигідно створювати цей фейк мені невідомо”, — заявив Марусяк.

Контекст

У вересні, спочатку соцмережі, а згодом і окремі ЗМІ, повідомили про буцімто появу у Верховній Раді ініціативи щодо створення МФО “За Одесу без Труханова”. Було опубліковано нібито документ-звернення до Голови ВР, в якому “ініціатори” вказували на процвітання корупції в Одесі. Також йшлося і про те, що “мер міста (Труханов — ред.) постійно фігурує в розслідуваннях НАБУ”.

Під документом нібито залишили свої підписи 11 народних депутатів, і всі з фракції “Слуга народу”. На думку політолога Володимира Цибулька, цілком вірогідно, що такий “інформаційний вкид” був вигідний саме Офісу Президента.

“Цілком вірогідно, що цей фейк був запущений з Банкової. Взагалі проти Труханова багато ігор ведеться. Це роблять різні групи в „Слузі Народу“ і різні групи в Офісі Президента. Тому що Одеса — це дуже привабливе місто, і вони знають, що Труханов у протистоянні з частиною місцевого бізнесу. Швидше за все, що допомагають окремі представники Офісу Президента опонентам Труханова у протистоянні”, — сказав він.

Про ненаявне протистояння між Офісом Президента та мером Одеси відомо вже давно. Зокрема, нещодавно Труханова “викрили” в саботажі “Великого будівництва” президента Зеленського.

Окрім того, щодо Труханова лунали закиди й щодо “узурпації влади” в питаннях забудови міста.

Нагадаємо

Як писав УНН, в Одесі судитимуть “реставраторів” будинку Русова, які отримали відповідний держпідряд від мерії, проте нині підозрюють у руйнування історичної архітектурної пам’ятки та розтраті 5 млн грн з бюджету.

Крім того, місто фактично втратило саму будівлю, бо низка її приміщень належить колись близькому до Труханова бізнесмену-втікачу Руслану Тарпану. Останній же безуспішно розшукується МВС уже понад 4 роки.