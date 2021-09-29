Инициатива о создании МФО "За Одессу без Труханова" оказалась фейком: политолог объяснил, кому это могло быть выгодно

В частности, МФО против Труханова назвал фейком народный депутат из "Слуги народа" Богдан Кицак. Позже его поддержал и коллега по фракции Олег Марусяк, который якобы был инициатором создания МФО.

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"Информация о создании межфракционного депутатского объединения "За Одессу без Труханова" - это неправда. Я с Западной Украины, ничего не знаю о делах в Одессе. Кому было выгодно создавать этот фейк мне неизвестно", - заявил Марусяк.

Контекст

В сентябре, сначала соцсети, а затем и отдельные СМИ сообщили о якобы появлении в Верховной Раде инициативы по созданию МФО "За Одессу без Труханова". Было опубликовано якобы документ-обращение к Председателю ВР, в котором "инициаторы" указывали на процветание коррупции в Одессе. Также речь шла о том, что "мэр города (Труханов - ред.) постоянно фигурирует в расследованиях НАБУ".

Под документом якобы оставили свои подписи 11 народных депутатов, и все из фракции "Слуга народа". По мнению политолога Владимира Цыбулько, вполне вероятно, что такой "информационный вброс" был выгоден именно Офису Президента.

"Вполне вероятно, что этот фейк был запущен с Банковой. Вообще против Труханова много игр ведется. Это делают различные группы в "Слуге народа" и различные группы в Офисе Президента. Потому что Одесса - это очень привлекательный город, и они знают, что Труханов в противостоянии с частью местного бизнеса. Скорее всего, помогающие отдельные представители Офиса Президента оппонентам Труханова в противостоянии", - сказал он.

О негласном противостоянии между Офисом Президента и мэром Одессы известно уже давно. В частности, недавно Труханова "разоблачили" в саботаже "Большого строительства" президента Зеленского.

Кроме того, в отношении Труханова раздавались упреки и по "узурпации власти" в вопросах застройки города.

Напомним

Как писал УНН, в Одессе будут судить "реставраторов" дома Русова, которые получили соответствующий господряд от мэрии, но сейчас их подозревают в разрушение исторической архитектурной достопримечательности и растрате 5 млн грн из бюджета.

Кроме того, город фактически утратил само здание, так ряд его помещений принадлежит ранее близкому к Труханову бизнесмену-беглецу Руслану Тарпану. Последний же безуспешно разыскивается МВД уже более 4 лет.