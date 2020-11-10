Корниенко ожидает "поправочного спама" по э-декларированию от авторов представлений в КСУ

"Что касается законов. Есть несколько законов, я думаю, что один из таких законов, которым более правильно, скажем так выписанр, с точки зрения юридической техники, и более общий, такие как закон Совгири и Вениславского так называемый. У него есть шанс тоже на принятие. Единственное, что там, к сожалению, возможно, не получится принять в целом. И будет между первым и вторым чтением,.. мы ожидаем "поправочный спам" от тех коллег, которые вносят представление в Конституционный Суд. Я думаю, что они будут "поправочным спамом" тоже, к сожалению, заниматься", - сказал Корниенко.

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия при этом уточнил, что может быть и консолидированный законопроект.

"Может быть на комитете проголосован какой-то законопроект под маркой "д" - доработанный депутатами. Это может быть какая-то сублимация нескольких законопроектов, и мы будем иметь еще новый законопроект. Это тоже такой вероятный сценарий. В любом случае, просто так сделать вид, что что-то было и потом оно осталось, - так не будет. Будет какое-то решение парламентом принято. Какое именно решение - это и есть предмет парламентской дискуссии", - сказал Арахамия.

Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Позже к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.