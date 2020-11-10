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Корнієнко очікує "поправкового спаму" щодо е-декларування від авторів подань до КСУ

Корнієнко очікує "поправкового спаму" щодо е-декларування від авторів подань до КСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Голова політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час проходження у Верховній Раді законопроекту для владнання кризи, яка виникла після рішення Конституційного Суду щодо е-декларування, очікує "поправковий спам" від народних депутатів - авторів подань до КСУ. Про це він сказав на брифінгу у вівторок, 10 листопада, передає УНН.

"Щодо законів. Є кілька законів, я думаю, що один з таких законів, яким більш правильно, скажімо так виписаний, з точки зору юридичної техніки, і більш загальний, такі як закон Совгирі й Веніславського так званий. У нього є шанс теж на прийняття. Єдине, що там, на жаль, можливо, не вийде прийняти в цілому. І буде між першим і другим читанням,.. ми очікуємо "поправковий спам" від тих колег, які вносять подання в Конституційний Суд. Я думаю, що вони будуть "поправковим спамом" теж, на жаль, займатися", - сказав Корнієнко.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія при цьому уточнив, що може бути й консолідований законопроект.

"Може бути на комітеті проголосований якийсь законопроект під маркою "д" – доопрацьований депутатами. Це може бути якась сублімація декількох законопроектів, і ми будемо мати ще новий законопроект. Це теж такий імовірний сценарій. У будь-якому випадку, просто так зробити вигляд, що щось було і потім воно залишилось, - так не буде. Буде якесь рішення парламентом ухвалене. Яке саме рішення – це і є предмет парламентської дискусії", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

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