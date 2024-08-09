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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество браков в Украине снизилось на 15% - Опендатабот

Количество браков в Украине снизилось на 15% - Опендатабот

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 07:23  •  7594 просмотра

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За первое полугодие 2024 года в Украине заключено на 15% меньше браков по сравнению с прошлым годом. В то же время количество разводов выросло в 1,5 раза, а заключение брачных договоров увеличилось на четверть.

Украинцы чаще разводятся, реже женятся и все чаще заключают брачные контракты. За первые шесть месяцев 2024 года было заключено более 72 тысяч браков, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Пишет УНН с ссылкой на Опендатабот.

За первые шесть месяцев 2024 года украинцы создали 72 766 новых семей, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на треть меньше по сравнению с 2022 годом. После свадебного бума, который наблюдался в первый год полномасштабного вторжения, количество бракосочетаний ежегодно уменьшается. В этом году впервые количество новых семей оказалось меньше, чем до начала большой войны.

Однако, новые семьи образуются более осознанно: украинцы все чаще заключают брачные договоры. С начала года было использовано 3 768 нотариальных бланков для брачных договоров, что на четверть больше, чем за тот же период прошлого года. Столица остается лидером по количеству браков, с 9 392 новыми семьями. На втором месте находится Днепропетровщина, где зарегистрировано 7 076 браков, а тройку лидеров замыкает Одесская область с 4 896 новосозданными семьями.

После спада в первый год полномасштабного вторжения, в течение двух последующих лет количество разводов стабильно растет. За первые шесть месяцев 2024 года было зарегистрировано 15 578 расторжений брака, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 18% больше, чем в первом полугодии 2021 года. В антирейтинге по количеству разводов также лидирует Киев с 2 118 расторжений брака. В тройку лидеров входят также Днепропетровская область (1 404 развода) и Харьковщина, где расторгли брак 1 148 пар. Среди регионов, не охваченных боевыми действиями и не оккупированных, меньше всего разводов зарегистрировано в Закарпатской области - 224 случая, а меньше всего браков в этом году заключили в Черновицкой области, где зарегистрировано 1 376 новых семей.

Напомним,

Более 186 тысяч браков было зарегистрировано в Украине в 2023 году по данным Министерства юстиции Украины. Разводов и брачных договоров стало больше, однако все равно меньше, чем до начала большой войны.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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odesskaya-oblastОдесская область
zakarpatskaya-oblastЗакарпатская область
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