Оккупанты продолжают осуществлять атаки на всех направлениях востока и юга, особенно активно - на Покровском направлении. Количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 74, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба по состоянию на 16:00.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 74. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБы, и осуществлять атаки на всех направлениях востока и юга нашей страны, особенно активно - на Покровском направлении - говорится в сводке.

По данным Генштаба, оккупанты не прекращают применять артиллерию по территории Черниговской и Сумской областей. Под вражескими обстрелами были районы населенных пунктов Рясное, Объединенное, Михальчина Слобода.

На Харьковском направлении сегодня произошло четыре боевых столкновения. Наши войска помешали трем атакам россиян вблизи Волчанска. Отражение еще одного штурма врага продолжается.

На Купянском направлении враг три раза пытался улучшить тактическое положение в районах Новоосинового и Песчаного. В настоящее время продолжается две атаки.

Генштаб підтвердили атаку по нафтобазі "Польова" в курській області рф

На Лиманском направлении враг атакует в районах Макеевки, Невского, Верхнекаменского, Переездного, Выемки и в Серебрянском лесу. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 12 боестолкновений, из которых шесть продолжаются до сих пор.

Продолжается бой в районе Часового Яра на Краматорском направлении, где противник пытается продвигаться на позиции украинских защитников, одна атака уже отбита.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации шесть раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время бои продолжаются вблизи Северного и Нью-Йорка.

Напряженная ситуация остается на Покровском направлении. В районах Зеленого Поля, Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Веселого, Сергеевки, Лисичного, Тимофеевки и Яснобродовки идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 32 попытки штурма украинских позиций.

На Кураховском направлении продолжается одно боестолкновение в районе Красногоровки. Девять вражеских штурмов было отбито вблизи Парасковиевки и Константиновки.

На Времовском направлении было наши воины четыре штурмовых действия противника в сторону Великой Новоселки.

На Ореховском направлении одна атака врага успешно отражена нашими защитниками. Захватчики активно применяют авиацию по районам населенных пунктов Омельник, Новоандреевка и Новоданиловка.

"На остальных направлениях ситуация без существенных изменений", - резюмировали в Генштабе.