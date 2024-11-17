Коалиция артиллерии обсудила потребности Украины на следующие два года - Минобороны
Киев • УНН
14 стран-участниц Коалиции артиллерии обсудили дорожную карту обеспечения потребностей ВСУ до 2027 года. Целью является достижение Украиной устойчивых артиллерийских возможностей и совместимости с НАТО.
Участники Коалиции артиллерийских возможностей в поддержку Украины обсудили согласование дорожной карты. Ею предусмотрены потребности Сил обороны Украины до 2027 года. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.
Детали
По данным министерства, в онлайн-заседании Коалиции, солидерами которой являются Франция и США, приняли участие представители 14 государств, а также ЕС и НАТО.
В начале встречи представители государств-участников обсудили потенциальные взносы каждого из них для обеспечения этих потребностей, а также возможности инвестирования в украинский ОПК.
Дополнение
Коалиция артиллерии была основана в январе этого года в Париже. Ее участниками являются страны, которые обладают передовыми технологиями производства лучших артиллерийских систем, боеприпасов, средств артиллерийской разведки, беспилотных систем целеуказания, а также систем управления огнем.
Цель деятельности Коалиции предусматривает, что до конца 2027 года Силы обороны Украины должны приобрести устойчивые комплексные артиллерийские возможности и совместимость с НАТО. Это необходимо, чтобы усилить способность украинской армии противостоять атакам России и сдерживать потенциальные новые вторжения, а также нивелировать огневое преимущество России, ее боевые возможности и наладить оперативную совместимость с НАТО.
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Коалиция артиллерии создана в рамках деятельности Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат «Рамштайн»). Сейчас также функционируют такие коалиции, как Коалиция воздушных сил, Коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, Коалиция бронетанковой техники и маневренности, Коалиция морских возможностей, Коалиция дронов, Коалиция разминирования и ИТ коалиция.
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