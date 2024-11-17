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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Коалиция артиллерии обсудила потребности Украины на следующие два года - Минобороны

Коалиция артиллерии обсудила потребности Украины на следующие два года - Минобороны

Киев  •  УНН

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14 стран-участниц Коалиции артиллерии обсудили дорожную карту обеспечения потребностей ВСУ до 2027 года. Целью является достижение Украиной устойчивых артиллерийских возможностей и совместимости с НАТО.

Участники Коалиции артиллерийских возможностей в поддержку Украины обсудили согласование дорожной карты. Ею предусмотрены потребности Сил обороны Украины до 2027 года. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Детали

По данным министерства, в онлайн-заседании Коалиции, солидерами которой являются Франция и США, приняли участие представители 14 государств, а также ЕС и НАТО.

В начале встречи представители государств-участников обсудили потенциальные взносы каждого из них для обеспечения этих потребностей, а также возможности инвестирования в украинский ОПК.

Дополнение

Коалиция артиллерии была основана в январе этого года в Париже. Ее участниками являются страны, которые обладают передовыми технологиями производства лучших артиллерийских систем, боеприпасов, средств артиллерийской разведки, беспилотных систем целеуказания, а также систем управления огнем.

Цель деятельности Коалиции предусматривает, что до конца 2027 года Силы обороны Украины должны приобрести устойчивые комплексные артиллерийские возможности и совместимость с НАТО. Это необходимо, чтобы усилить способность украинской армии противостоять атакам России и сдерживать потенциальные новые вторжения, а также нивелировать огневое преимущество России, ее боевые возможности и наладить оперативную совместимость с НАТО.

ІТ-коалиция собрала 157 млн евро на поддержку Украины16 окт. 2024, 08:30 • 12353 просмотра

Коалиция артиллерии создана в рамках деятельности Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат «Рамштайн»). Сейчас также функционируют такие коалиции, как Коалиция воздушных сил, Коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, Коалиция бронетанковой техники и маневренности, Коалиция морских возможностей, Коалиция дронов, Коалиция разминирования и ИТ коалиция.

В следующем году в Польше заработает учебный центр НАТО для Украины16 нояб. 2024, 22:29 • 7301 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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