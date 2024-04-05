Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

В компании Knauf Украина окончательно отказались комментировать ситуацию, о помощи оккупантам со строительством в Мариуполе ссылаясь на распоряжение, сообщает УНН.

Извините, но я не уполномочена комментировать. У нас этим занимается исключительно немецкий офис. Никто из нас не уполномочен комментировать это, у меня есть распоряжение. Это комментирует исключительно немецкий офис - сообщили журналисту УНН в компании Knauf Украина.

Напомним, что на запрос редакции ARD в главном офисе компании в Германии указали, что осуждают агрессивную войну россии против Украины и придерживаются всех санкций ЕС в отношении рф. Продукция Knauf, выпускаемая в россии, предназначена исключительно для российского рынка, добавили в пресс-службе. На большой перечень вопросов, переданный редакцией компании, ответов не было получено.

Добавим

УНН в системе Prozorro обнаружил в целом более 7 тысяч тендеров, где украинские государственные и коммунальные структуры заказывали продукцию фирмы Knauf. 6671 этих торгов имеют статус "завершенных". Среди заказчиков продукции - и воинские части, и коммунальные предприятия, местные советы, учебные заведения. Суммы закупок обычно 2-10 тысяч гривен. Есть конечно и большие, например, военная часть из Львовщины закупила влагостойкого гипсокартона на сумму более 200 тысяч гривен.

Напомним,

Две немецкие компании, Knauf и WKB Systems, поставляют россиянам строительные материалы для восстановления оккупированного Мариуполя. В публикации говорится, что при поиске свидетельств участия немецких компаний в восстановлении разрушенного во время войны украинского города Мариуполь, который был оккупирован ВС РФ и провозглашен российским, журналисты опирались на данные сайтов строительных предприятий, деловую документацию, фото и видеоматериалы.

В частности, на многих стройках в Мариуполе используется цемент производства компании Knauf, отметили они.

Кроме того, на фотографиях и видеозаписях со строек в Мариуполе журналисты ARD заметили бетонные блоки в зеленой упаковочной пленке под названием немецкой компании WKB Systems из региона Мюнстерланд в Северном Рейне - Вестфалии. Среди прочего эта фирма оснащает заводы по производству бетонных блоков.

Основным акционером компании является российский предприниматель Виктор Бударин. "Таможенные данные, имеющиеся в распоряжении Monitor, показывают, что WKB Systems GmbH в течение ряда лет поставляла целые установки для заводов по производству таких газобетонных блоков одной из российских компаний Бударина - очевидно, той самой компании, продукцию которой россия использует для укрепления своей власти в Мариуполе", - говорится в расследовании.

УНН также заметил, что компания WKB Systems была участником международной выставки REBUILD UKRAINE POWERED BY ENERGY 2023, которая состоялась в Варшаве. Аналогичная выставка запланирована на ноябрь этого года.

Вероятно, работают напрямую с оккупантами: Андрющенко о "помощи" немецких компаний со строительством в Мариуполе