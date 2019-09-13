Климкин поддержал выдачу Цемаха России

"Умом я понимаю, что Цемаха нельзя было отдавать, но сердцем я поддерживаю, то, что сделал Зеленский", - сказал Климкин.

Бывший глава МИД отметил, что в случае последнего обмена, Украина показала, что готова бороться за каждого украинца. При этом политик предостерег, что это позволит президенту РФ Владимиру Путину продвигать сценарий федерализации Украины.

"Война закончится только тогда, когда мы вернем Крым и Донбасс… Я считаю, что у нас есть своя игра и у нас должна быть своя стратегия, тогда у нас есть шанс на успех. Но это успех на прекращение боевых действий. Но, Путин никогда не признает нас, как людей, которые стремятся к свободе и демократии. Он всегда будет работать над какими-то союзами. Это его логика, он от этого не отойдет", - добавил Климкин.

Напомним, Зеленский должен четко разъяснять западным партнёрам интересы Украины в разрешении конфликта с Россией. Такое мнение высказал в эфире “Свободы слова Савика Шустера” народный депутат Ахтем Чийгоз.