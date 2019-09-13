Клімкін підтримав видачу Цемаха Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Колишній глава МЗС Павло Клімкін сказав, що підтримує президента України Володимира Зеленського у видачі підозрюваного у справі про збитий Боїнг МН17 Володимира Цемаха. Про це політик заявив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", передає УНН.
"Умом я розумію, що Цемаха не можна було віддавати, але серцем я підтримую, то, що зробив Зеленський", - сказав Клімкін.
Колишній глава МЗС зазначив, що в разі останнього обміну, Україна показала, що готова боротися за кожного українця. При цьому політик застеріг, що це дозволить президенту РФ Володимиру Путіну просувати сценарій федералізації України.
"Війна закінчиться тільки тоді, коли ми повернемо Крим і Донбас ... Я вважаю, що у нас є своя гра і у нас повинна бути своя стратегія, тоді у нас є шанс на успіх. Але це успіх на припинення бойових дій. Але, Путін ніколи не визнає нас, як людей, які прагнуть до свободи і демократії. Він завжди буде працювати над якимись союзами. Це його логіка, він від цього не відійде", - додав Клімкін.
Нагадаємо, Зеленський повинен чітко роз'яснювати західним партнерам інтереси України у вирішенні конфлікту з Росією. Таку думку висловив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" народний депутат Ахтем Чийгоз.