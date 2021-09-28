Китай запустит более 2 тысяч роботов-курьеров из-за пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В течение следующего года тысячи роботов начнут работать в китайских службах доставки из-за спроса на бесконтактные услуги, вызванного пандемией коронавируса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Детали
По словам руководителей китайских гигантов Alibaba, Meituan и JD.com, с 2022 года компании планируют использовать более 2 тысяч роботов, примерно в четыре раза больше, чем сейчас.
Миллионы курьеров и раньше доставляли посылки всего за 3 юаня (0,47 доллара США), но компании изучают возможность использования дронов или роботов на колесах еще с 2013 года из-за нехватки рабочей силы, и проблема стала острее из-за пандемии.
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"Пандемия COVID-19 стала большим стимулом для планов развертывания роботов", - сказал главный научный сотрудник Meituan Ся Хуасиа.
Meituan запустил свой сервис роботов в феврале 2020 года, когда в Пекине наблюдался высокий уровень заражения.
По словам Ся, робот Meituan будет стоить меньше чем 200 тысяч юаней (около 31 тысячи долларов США) в 2025 году, когда в области будет массово применяться более 10 тысяч единиц таких роботов. Сейчас у компании около 100 роботов-курьеров.
Корпорация JD.com также обнародовала свои планы по запуску сервиса роботов. Alibaba и JD.com заявили, что стоимость создания их роботов была ниже 250 тысяч юаней (38,7 тысячи долларов США) за штуку.
JD.com, где работает около 200 роботов, планирует до конца 2021 года расшириться до 1000 единиц.
Дополнение
В августе этого года китайская технологическая компания Xiaomi представила нового четвероногого робота-компаньона CyberDog.
А в США начали использовать робота-пса компании Boston Dynamics.