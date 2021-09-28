Китай запустить понад 2 тисячі роботів-кур'єрів через пандемію

Деталі

За словами керівників китайських гігантів Alibaba, Meituan і JD.com, з 2022 року компанії планують використовувати понад 2 тисячі роботів, що приблизно в чотири рази більше, ніж зараз.

Мільйони кур'єрів і раніше доставляли посилки всього за 3 юаня (0,47 долара США), але компанії вивчають можливість використання дронів або роботів на колесах ще з 2013 року через брак робочої сили, що посилилося через пандемію.

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"Пандемія COVID-19 стала великим стимулом для планів розгортання роботів", - сказав головний науковий співробітник Meituan Ся Хуасі.

Meituan запустив свій сервіс роботів у лютому 2020 року, коли в Пекіні спостерігався високий рівень зараження.

За словами Ся, робот Meituan буде коштувати менше ніж 200 тисяч юанів (близько 31 тисячі доларів США) у 2025 році, коли в галузі буде масово застосовуватися більше ніж 10 тисяч одиниць таких роботів. Наразі у компанії близько 100 роботів-кур'єрів.

Корпорація JD.com також оприлюднила свої плани із запуску сервісу роботів. Alibaba і JD.com заявили, що вартість створення їх роботів була нижче 250 тисяч юанів (38,7 тисячі доларів США) за штуку.

JD.com, де працює близько 200 роботів, планує до кінця 2021 року розширитися до 1000 одиниць.

Доповнення

У серпні цього року китайська технологічна компанія Xiaomi представила нового чотириногого робота-компаньйона CyberDog.

А в США почали використовувати робота-пса компанії Boston Dynamics.



