Китай призвал США к "сдержанности" после убийства иранского генерала
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Китай призывает к сдержанности все стороны, “особенно США”, после того, как в Ираке в результате удара США был убит командующий спецслужбами “Аль-Кудс” иранского КСИР Касем Сулеймани, передаёт УНН со ссылкой на AFP.
“Китай всегда выступал против применения силы в международных отношениях. Мы настоятельно призываем соответствующие стороны, особенно Соединенные Штаты, сохранять спокойствие и проявлять сдержанность во избежание дальнейшей эскалации напряженности”, — заявил пресс-секретарь китайского МИД Генг Шуанг на ежедневном брифинге для прессы.
По его словам, суверенитет, независимость и территориальная целостность Ирака должны уважаться.
Китай, постоянный член Совета Безопасности ООН, является ключевым партнером Ирана и основным покупателем нефти этой страны, уточняет агентство.
Напомним, ранее стало известно, что командующий спецслужбами “Аль-Кудс” иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в пятницу ракетным ударом в районе аэропорта Багдада.
Позже Пентагон официально подтвердил гибель лидера “Аль-Кудс” иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США.
В свою очередь секретарь Совета политической целесообразности Ирана Мохсен Резаи в пятницу поклялся “решительной местью Америке” за убийство Касема Сулеймани, главы элитного отряда “Аль-Кудс” в Багдаде.
Как сообщал УНН, духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.