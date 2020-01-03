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Китай закликав США до "стриманості" після вбивства іранського генерала

Китай закликав США до "стриманості" після вбивства іранського генерала

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Китай закликає до стриманості всі сторони, “особливо США”, після того, як в Іраку в результаті удару США був убитий командувач спецслужбами “Аль-Кудс” іранського КВІР Касем Сулеймані, передає УНН з посиланням на AFP.

“Китай завжди виступав проти застосування сили в міжнародних відносинах. Ми настійно закликаємо відповідні сторони, особливо Сполучені Штати, зберігати спокій і проявляти стриманість, щоб уникнути подальшої ескалації напруженості”, — заявив прес-секретар китайського МЗС Генг Шуанг на щоденному брифінгу для преси.

За його словами, суверенітет, незалежність і територіальна цілісність Іраку повинні поважатися.

Китай, постійний член Ради Безпеки ООН, є ключовим партнером Ірану і основним покупцем нафти цієї країни, уточнює агентство.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що командувач спецслужбами “Аль-Кудс” іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в п’ятницю ракетним ударом в районі аеропорту Багдада.

Пізніше Пентагон офіційно підтвердив загибель лідера “Аль-Кудс” іранського генерала Касема Сулеймані в результаті ракетного удару США.

У свою чергу секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї в п’ятницю поклявся “рішучою помстою Америці” за вбивство Касема Сулеймані, глави елітного загону “Аль-Кудс” в Багдаді.

Як повідомляв УНН, духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї оголосив триденну загальнонаціональну жалобу після вбивства в Іраку іранського генерала Касема Сулеймані.

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