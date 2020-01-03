Китай закликав США до "стриманості" після вбивства іранського генерала

КИЇВ. 3 січня. УНН. Китай закликає до стриманості всі сторони, “особливо США”, після того, як в Іраку в результаті удару США був убитий командувач спецслужбами “Аль-Кудс” іранського КВІР Касем Сулеймані, передає УНН з посиланням на AFP.