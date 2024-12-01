Китай угрожает США контрмерами из-за нового военного соглашения с Тайванем

Китай заявил о намерении предпринять "решительные контрмеры" в ответ на одобренную США продажу оружия Тайваню. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Согласно сообщению Пентагона, США готовы продать Тайваню запасные части и поддержку для самолетов F-16 и радарных систем, общей стоимостью 385 миллионов долларов.

Кроме этого, Китай выразил протест из-за транзита президента Тайваня по территории США, назвав действия Вашингтона угрозой суверенитету и территориальной целостности КНР.

Это очередное обострение напряжения между Пекином и Вашингтоном на фоне поддержки демократически управляемого острова, который Китай считает частью своей территории.

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