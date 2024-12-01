Китай угрожает США контрмерами из-за нового военного соглашения с Тайванем
Киев • УНН
США одобрили продажу Тайваня запчастей для F-16 и радарных систем на сумму 385 млн долларов. Китай выразил протест из-за этого соглашения и транзита президента Тайваня по территории США.
Китай заявил о намерении предпринять "решительные контрмеры" в ответ на одобренную США продажу оружия Тайваню. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Согласно сообщению Пентагона, США готовы продать Тайваню запасные части и поддержку для самолетов F-16 и радарных систем, общей стоимостью 385 миллионов долларов.
Кроме этого, Китай выразил протест из-за транзита президента Тайваня по территории США, назвав действия Вашингтона угрозой суверенитету и территориальной целостности КНР.
Это очередное обострение напряжения между Пекином и Вашингтоном на фоне поддержки демократически управляемого острова, который Китай считает частью своей территории.
США и Тайвань без огласки провели военно-морские учения - Reuters14 мая 2024, 06:17 • 16967 просмотров