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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китай угрожает США контрмерами из-за нового военного соглашения с Тайванем

Китай угрожает США контрмерами из-за нового военного соглашения с Тайванем

Киев  •  УНН

 • 6275 просмотра

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США одобрили продажу Тайваня запчастей для F-16 и радарных систем на сумму 385 млн долларов. Китай выразил протест из-за этого соглашения и транзита президента Тайваня по территории США.

Китай заявил о намерении предпринять "решительные контрмеры" в ответ на одобренную США продажу оружия Тайваню. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Согласно сообщению Пентагона, США готовы продать Тайваню запасные части и поддержку для самолетов F-16 и радарных систем, общей стоимостью 385 миллионов долларов.

Кроме этого, Китай выразил протест из-за транзита президента Тайваня по территории США, назвав действия Вашингтона угрозой суверенитету и территориальной целостности КНР. 

Это очередное обострение напряжения между Пекином и Вашингтоном на фоне поддержки демократически управляемого острова, который Китай считает частью своей территории.

США и Тайвань без огласки провели военно-морские учения - Reuters14 мая 2024, 06:17 • 16967 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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