Высокопоставленные чиновники Соединенных Штатов Америки информируют, что Китай оказывает значительную помощь рф в войне против Украины. Эта помощь включает беспилотные и ракетные технологии, спутниковые изображения и станки. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Китай предоставляет производителям террористической страны критически важные материалы, помогающие москве в расширении ее военных усилий.

В частности, Китай поставляет рф микроэлектронику, оптические компоненты, двигатели для беспилотников и ракет, а также другие технологии для военного использования. Это способствует увеличению российских способностей в сфере оборонного производства.

Представители США также указали, что Китай помогает рф в совершенствовании космических возможностей, в частности в спутниковой технологии, что может усилить угрозу страны-террориста в Европе.

Дополнительно, есть информация, что Пекин предоставляет рф изображения для военных операций против Украины.

Добавим

Данную помощь Пекина Президент Америки Джо Байден обсудил с президентом Китая Си Цзиньпином во время их телефонного разговора.

Китай увеличивает военную помощь рф в войне против Украины