Кировоградскую область ночью враг атаковал дронами, 9 сбито, но есть попадание в инфраструктуру - ОВА.
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Российские войска в ночь на 5 октября атаковали Кировогрдскую область дронами, 9 из них сбиты, но есть и попадание - в объект инфраструктуры. Об этом в четверг сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.
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"Сегодня ночью российский агрессор атаковал Кировоградскую область дронами. Работала ПВО. Сбито 9 беспилотников. Однако есть и попадание в объект инфраструктуры. Обошлось без погибших и травмированных", - отметил Райкович в Telegram.
По словам главы ОВА, все соответствующие службы задействованы в ликвидации пожара.
"По предварительным данным – гражданская инфраструктура невредима", - указал Райкович.
Напомним
Силы обороны уничтожили ночью 24 из 29 "шахедов".