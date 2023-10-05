Кіровоградщину вночі ворог атакував дронами, 9 збито, але є влучання в інфраструктуру - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Російські війська в ніч на 5 жовтня атакували Кіровогрдську область дронами, 9 з них збито, утім, є і влучання - в об'єкт інфраструктури. Про це у четвер повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.
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"Сьогодні вночі російський агресор атакував Кіровоградщину дронами. Працювала ППО. Збито 9 безпілотників. Проте є й влучання в об'єкт інфраструктури. Обійшлося без загиблих та травмованих", - зазначив Райкович у Telegram.
Зі слів голови ОВА, усі відповідні служби задіяні в ліквідації пожежі.
"За попередніми даними – цивільна інфраструктура не ушкоджена", - вказав Райкович.
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