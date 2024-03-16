Ким Чен Ын впервые проехался на подаренном путиным автомобиле

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые проехался на российском лимузине, который ему подарил президент россии владимир путин, пишет УНН со ссылкой на АІ Jazeera.

Детали

После встречи Кима Чен Ына с путиным в сентябре прошлого года, когда был первый их саммит за четыре года, отношения между Пхеньяном и москвой, как указано, укрепились. путин пригласил Кима испытать лимузин Aurus Senat, который прибыл в Пхеньян в феврале.

В пятницу Ким впервые воспользовался автомобилем, что было подтверждено его сестрой и известным чиновником Ким Ё Чен, пишет издание.

Ким Ё Чен, представитель KCNA (Корейское Центральное Агентство Новостей), отметила, что это путешествие стало "явным свидетельством дружбы между КНДР и россией, которая сейчас развивается на новом, высоком уровне".

Ким Чен Ын владеет коллекцией роскошных автомобилей из-за рубежа, которые были незаконно ввезены в страну. Во время своего визита в россию он перемещался между местами встреч на лимузине Maybach, который привез с собой на своем специальном поезде.

Напомним

Как сообщалось, северокорейские военные заводы работают на полную мощность, поставляя артиллерийские снаряды в россию в обмен на продовольствие и сырье.