Киевская теплосеть повреждена после атаки: 500 зданий без горячей воды

В Киеве в результате российской атаки 7 июля повреждена теплосеть большого диаметра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевтеплоэнерго.

Детали

Из-за вражеской атаки была повреждена теплосеть диаметром 1 м. Без услуги горячего водоснабжения остались около 500 зданий.

Речь идет не только о жилых домах, но и о зданиях социальных учреждений, среди которых - школы, медицинские учреждения и ведомственные объекты.

Кроме того, в результате атаки были повреждены оконные конструкции на одном из энергообъектов. Работники Киевтеплоэнерго занимаются ликвидацией последствий вражеского удара.

Напомним

В результате вражеского обстрела Харькова 7 июля количество пострадавших возросло до 27 человек. Ранее сообщалось о 23 пострадавших.