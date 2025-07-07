Киевская теплосеть повреждена после атаки: 500 зданий без горячей воды
Киев • УНН
В Киеве 7 июля российская атака повредила теплосеть диаметром 1 м, оставив около 500 зданий без горячего водоснабжения. Среди них жилые дома, школы и медицинские учреждения.
В Киеве в результате российской атаки 7 июля повреждена теплосеть большого диаметра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевтеплоэнерго.
Детали
Из-за вражеской атаки была повреждена теплосеть диаметром 1 м. Без услуги горячего водоснабжения остались около 500 зданий.
Речь идет не только о жилых домах, но и о зданиях социальных учреждений, среди которых - школы, медицинские учреждения и ведомственные объекты.
Кроме того, в результате атаки были повреждены оконные конструкции на одном из энергообъектов. Работники Киевтеплоэнерго занимаются ликвидацией последствий вражеского удара.
Напомним
В результате вражеского обстрела Харькова 7 июля количество пострадавших возросло до 27 человек. Ранее сообщалось о 23 пострадавших.