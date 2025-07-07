Київська тепломережа пошкоджена після атаки: 500 будівель без гарячої води

У Києві внаслідок російської атаки 7 липня пошкоджено тепломережу великого діаметру. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київтеплоенерго.

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Через ворожу атаку була пошкоджена тепломережа діаметром 1 м. Без послуги гарячого водопостачання залишились близько 500 будівель.

Йдеться не лише про житлові будинки, а й про будівлі соціальних закладів, серед яких - школи, медичні установи та відомчі обʼєкти.

Крім того, в результаті атаки було пошкоджено віконні конструкції на одному з енергообʼєктів. Працівники Київтеплоенерго займаються ліквідацією наслідків ворожого удару.

Нагадаємо

В результаті ворожого обстрілу Харкова 7 липня кількість постраждалих зросла до 27 людей. Раніше повідомлялось про 23 постраждалих.