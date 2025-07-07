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Київська тепломережа пошкоджена після атаки: 500 будівель без гарячої води

Київ • УНН

 • 242 перегляди

У Києві 7 липня російська атака пошкодила тепломережу діаметром 1 м, залишивши близько 500 будівель без гарячого водопостачання. Серед них житлові будинки, школи та медичні установи.

Київська тепломережа пошкоджена після атаки: 500 будівель без гарячої води

У Києві внаслідок російської атаки 7 липня пошкоджено тепломережу великого діаметру. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київтеплоенерго.

Деталі

Через ворожу атаку була пошкоджена тепломережа діаметром 1 м. Без послуги гарячого водопостачання залишились близько 500 будівель.

Йдеться не лише про житлові будинки, а й про будівлі соціальних закладів, серед яких - школи, медичні установи та відомчі обʼєкти.

Крім того, в результаті атаки було пошкоджено віконні конструкції на одному з енергообʼєктів. Працівники Київтеплоенерго займаються ліквідацією наслідків ворожого удару.

Нагадаємо

В результаті ворожого обстрілу Харкова 7 липня кількість постраждалих зросла до 27 людей. Раніше повідомлялось про 23 постраждалих.

Євген Устименко

Євген Устименко

ВійнаКиїв
Київ
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