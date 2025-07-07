Київська тепломережа пошкоджена після атаки: 500 будівель без гарячої води
Київ • УНН
У Києві 7 липня російська атака пошкодила тепломережу діаметром 1 м, залишивши близько 500 будівель без гарячого водопостачання. Серед них житлові будинки, школи та медичні установи.
У Києві внаслідок російської атаки 7 липня пошкоджено тепломережу великого діаметру. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київтеплоенерго.
Деталі
Через ворожу атаку була пошкоджена тепломережа діаметром 1 м. Без послуги гарячого водопостачання залишились близько 500 будівель.
Йдеться не лише про житлові будинки, а й про будівлі соціальних закладів, серед яких - школи, медичні установи та відомчі обʼєкти.
Крім того, в результаті атаки було пошкоджено віконні конструкції на одному з енергообʼєктів. Працівники Київтеплоенерго займаються ліквідацією наслідків ворожого удару.
Нагадаємо
В результаті ворожого обстрілу Харкова 7 липня кількість постраждалих зросла до 27 людей. Раніше повідомлялось про 23 постраждалих.