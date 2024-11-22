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Киевлянка выбросила 18-летнего кота с 8 этажа: суд вынес приговор

Киев  •  УНН

 • 2155 просмотра

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56-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения выбросила своего кота из окна 8-го этажа, в результате чего животное погибло. Суд назначил ей 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.

В Киеве суд назначил 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в год 56-летней женщине, которая в состоянии алкогольного опьянения выбросила своего кота из окна 8-го этажа, в результате чего животное умерло.  Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры

При поддержании публичного обвинения Деснянской окружной прокуратурой города Киева судом объявлен обвинительный приговор 56-летней киевлянке в жестоком обращении с котом, что привело к гибели животного, совершенное активным способом (ч. 3 ст. 299 УК Украины)

- говорится в сообщении прокуратуры.

Суд признал женщину виновной в жестоком обращении с котом, что привело к его гибели и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Прокурор в суде доказал, что в сентябре 2024 года женщина в состоянии алкогольного опьянения выбросила из окна квартиры своего кота по кличке «Персик». В результате падения животное, которое прожило у владелицы 18 лет, умерло от полученных травм.

В суде женщина свою вину признала полностью и раскаялась.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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