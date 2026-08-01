Киев стал полноценным прифронтовым городом с точки зрения воздушных ударов - Мусиенко

С точки зрения воздушных ударов Киев стал полноценным прифронтовым городом, до которого РФ может доставать ракетами из комплексов ПВО С-400. Об этом в интервью Радио NV заявил военнослужащий ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко, сообщает УНН.

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По его словам, российская армия может запускать ракеты С-400 с территории брянской и курской областей, сочетая такие атаки с ударами беспилотников.

Мы пока не имеем эффективных возможностей полноценных, чтобы активнее и эффективнее уничтожать пусковые установки на территории Курской и Брянской областей. И фактически враг может подтягивать свои С-400 и 3-5-8 ракет запускать по 3-4 раза в неделю. И 3-4 обстрела враг может проводить комбинированных, крупных в месяц. То есть 70-80 ракет применить во время одной атаки и несколько сотен БПЛА - сказал Мусиенко.

Он подчеркнул, что особенностями последних атак стало использование врагом большей номенклатуры ракет, в частности С-400.

"Эти С-400, как правило, они снаряжают большим количеством мелких элементов, шрапнелью или осколочными, чтобы причинять как можно больше жертв и потерь. То есть, Россия применяет эти ракеты больше как откровенное оружие террора, геноцида против украинцев с целью деморализации, паники", - добавил эксперт.

Напомним

В Киеве количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 33 человек, среди которых четверо несовершеннолетних. Погибли 9 человек.

В Киеве завершили работы по ликвидации последствий российской атаки