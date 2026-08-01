Киев стал полноценным прифронтовым городом с точки зрения воздушных ударов - Мусиенко

$45.440.0951.040.21
ukenru
21:15 • 2090 просмотра
В октябре рф потеряла более 54 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными — Сибига
20:32 • 9026 просмотра
Миссия МВФ начинает работу над вторым и третьим пересмотрами программы EFF — на какой транш рассчитывает Украина
19:47 • 12843 просмотра
россия готовит удары по энергетике, мостам, гражданской инфраструктуре Украины — Зеленский
19:11 • 12864 просмотра
Снег, мороз и гололедица — какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
18:49 • 15719 просмотра
Новые расходы в платежках за коммунальные услуги: украинцев хотят обязать платить за обустройство укрытий
18:33 • 11631 просмотра
В Киеве ухудшилась ситуация с энергоснабжением — Кличко назвал причину
17:11 • 14032 просмотра
Ряд европейских СМИ получили угрозы о минировании — есть ли в них «российский след»
16:45 • 14770 просмотра
В Украине 7 ноября будут действовать графики отключений — сколько придется сидеть без света
Эксклюзив
16:29 • 12027 просмотра
Доплата за генератор в кофейнях: законно ли заведениям добавлять наценки во время блэкаутов
6 ноября, 14:57 • 16993 просмотра
На Южном мосту Киева открыли дополнительную полосу движения — кому можно ехать и на какой берег
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
В Германии сырое свиное мясо стало главным источником массовых пищевых отравлений6 ноября, 13:27 • 18048 просмотра
Страсти в F1: почему нарастает противостояние между гонщиками команды Ferrari6 ноября, 13:53 • 13825 просмотра
ЕС выдвинул серьёзные обвинения в адрес TikTok — компании грозит крупный штраф6 ноября, 14:12 • 14961 просмотра
Отца Меган Маркл задержали в США - СМИ6 ноября, 15:01 • 13711 просмотра
Регистрация патента в Украине: как получить патент и защитить изобретение 6 ноября, 15:17 • 18292 просмотра
публикации
Первый снег в Украине: какие области уже почувствовали дыхание зимыVideo19:34 • 7284 просмотра
Новые расходы в платежках за коммунальные услуги: украинцев хотят обязать платить за обустройство укрытий18:49 • 15720 просмотра
Регистрация патента в Украине: как получить патент и защитить изобретение 6 ноября, 15:17 • 18352 просмотра
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
Эксклюзив
6 ноября, 07:15 • 45362 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь
Эксклюзив
6 ноября, 06:40 • 45922 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Дональд Трамп
Игорь Гарбарук
Андрей Пышный
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Государственная граница Украины
Германия
Реклама
УНН Lite
Модный дом Balenciaga впервые за 100 лет возглавит женщина — что известно о Мартин Роуз18:15 • 6690 просмотра
Netflix анонсировал приквел "Очень странных дел" с новыми героями — когда ждатьVideo16:04 • 9390 просмотра
Отца Меган Маркл задержали в США - СМИ6 ноября, 15:01 • 13770 просмотра
ЕС выдвинул серьёзные обвинения в адрес TikTok — компании грозит крупный штраф6 ноября, 14:12 • 15010 просмотра
Страсти в F1: почему нарастает противостояние между гонщиками команды Ferrari6 ноября, 13:53 • 13871 просмотра
Актуальное
Отопление
MIM-104 Patriot
Фильм
Сериал
Социальная сеть

Киев стал полноценным прифронтовым городом с точки зрения воздушных ударов - Мусиенко

Киев • УНН

 • 7969 просмотра

По словам военного эксперта, Россия может запускать ракеты С-400 из Брянской и Курской областей, сочетая атаки с беспилотниками. Враг применяет ракеты как оружие террора для деморализации украинцев.

Киев стал полноценным прифронтовым городом с точки зрения воздушных ударов - Мусиенко

С точки зрения воздушных ударов Киев стал полноценным прифронтовым городом, до которого РФ может доставать ракетами из комплексов ПВО С-400. Об этом в интервью Радио NV заявил военнослужащий ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко, сообщает УНН.

Детали

По его словам, российская армия может запускать ракеты С-400 с территории брянской и курской областей, сочетая такие атаки с ударами беспилотников.

Мы пока не имеем эффективных возможностей полноценных, чтобы активнее и эффективнее уничтожать пусковые установки на территории Курской и Брянской областей. И фактически враг может подтягивать свои С-400 и 3-5-8 ракет запускать по 3-4 раза в неделю. И 3-4 обстрела враг может проводить комбинированных, крупных в месяц. То есть 70-80 ракет применить во время одной атаки и несколько сотен БПЛА

- сказал Мусиенко.

Он подчеркнул, что особенностями последних атак стало использование врагом большей номенклатуры ракет, в частности С-400.

"Эти С-400, как правило, они снаряжают большим количеством мелких элементов, шрапнелью или осколочными, чтобы причинять как можно больше жертв и потерь. То есть, Россия применяет эти ракеты больше как откровенное оружие террора, геноцида против украинцев с целью деморализации, паники", - добавил эксперт.

Напомним

В Киеве количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 33 человек, среди которых четверо несовершеннолетних. Погибли 9 человек.

В Киеве завершили работы по ликвидации последствий российской атаки01.08.26, 19:04 • 5132 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеКиев
Война в Украине
Брянская область
Курская область
Вооруженные силы Украины
Ракетная система С-400
Киев