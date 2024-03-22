Киев окажет помощь Харькову и Запорожью, пострадавшим от российских ракетных ударов

Киев окажет помощь городам Украины, которые больше всего пострадали от массированного ракетного удара рф 2 ночь на 22 марта. об этом пишет УНН со ссылкой на городского голову столицы Виталия Кличко.

Детали

В частности, помощь передают для Харькова и Запорожья. Руководители этих городов уже готовят перечень необходимой помощи.

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Киев поможет городам, которые больше всего пострадали от варварской атаки врага прошлой ночью. В частности, Харькову и Запорожью. Говорил с их руководителями, предложил помощь. Сейчас они формулируют главные потребности и столица, что сможет, оперативно отправит - резюмировал Кличко.

Кроме того, по его словам, в рамках Ассоциации городов помощь могут получить города и поселки.

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Напомним

В результате российского ракетного удара в Запорожье погибли отец, его 8-летняя дочь и водитель троллейбуса, еще 20 человек получили ранения.

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