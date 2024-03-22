Киев окажет помощь Харькову и Запорожью, пострадавшим от российских ракетных ударов

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Киев окажет помощь Харькову и Запорожью - городам, которые больше всего пострадали от массированного российского ракетного удара 22 марта.
Франция и Германия разрешила производителю танков KNDS создать местный филиал в Украине
Германия и Франция позволили производителю танков KNDS основать местную дочернюю компанию в Украине для производства запасных частей и обучения местных рабочих.
Кабмин согласовал назначение трех заместителей главы Запорожской ОГА
Кабинет Министров Украины согласовал назначение трех заместителей председателя Запорожской областной государственной администрации.
На ДнепроГЭС запустили застывшее оборудование, запитаны потребители в Винницкой и Львовской областях - Минэнерго
После массированной российской атаки на Днепровскую ГЭС энергетикам удалось перезапустить часть оборудования. Удалось восстановить электроснабжение потребителей в Винницкой и Львовской областях.
Виновные в растрате более 20 тыс тонн зерна на миллионы гривен: экс-руководителей Луцкого хлебокомбината лишили свободы
Бывший директор Луцкого комбината хлебопродуктов № 2 и бывший руководитель элеватора, признанные виновными в растрате 26 тыс. тонн зерна стоимостью 56 млн грн, принадлежавших ПАО "Аграрный фонд", приговорены к 10 и 7,5 годам лишения свободы соответственно.
В Германии количество прибывших на фоне вторжения рф украинцев выросло до 1,65 миллиона
Количество украинцев, зарегистрированных в Германии, за год выросло примерно на 250 000 человек, достигнув около 1,65 миллиона по состоянию на 12 марта, согласно данным МВД ФРГ, на которые ссылается Spiegel.
фсб в Крыму задержало мужчину за якобы участие в крымскотатарском батальоне
российские силовики в Крыму задержали мужчину 1988 года рождения по подозрению в участии в "крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана".
В Киеве будут судить коллаборанта, который стал чиновником "минюста днр"
56-летнему уроженцу Донецкой области грозит до 10 лет лишения свободы за сотрудничество с российскими оккупационными войсками путем добровольного принятия руководящей должности в незаконно созданном органе власти на оккупированной территории.
Германия и Франция достигли прорыва в разработке танка нового поколения - СМИ
Германия и Франция достигли прорывного соглашения о равномерном распределении промышленных объемов между двумя странами для разработки танка нового поколения MGCS, который заменит устаревшие танки Leopard и Leclerc.
На Киевщине с визитом побывали Генсек Совета Европы и Министр иностранных дел, образования и спорта Лихтенштейна
Генеральный секретарь Совета Европы и Министр иностранных дел Лихтенштейна посетили Бучу Киевской области, чтобы увидеть последствия российских зверств и обсудить региональное сотрудничество с киевской властью.