Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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Последствия российской атаки: по всему Харькову нет света, водоснабжение частично восстановлено
В Киеве открыли Офис Реестра убытков для Украины: его основные функции и для кого предусмотрен
Атака рф на Сумщину: восстановлено энергоснабжение в более половины обесточенных населенных пунктов
В Харьковской области вводят альтернативные оповещения о воздушной тревоге из-за перебоев со светом
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Фальшивые документы за $3000: на Львовщине задержан мошенник, который предлагал удостоверение "водителя-экспедитора"
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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
Последствия российской атаки: по всему Харькову нет света, водоснабжение частично восстановлено
Из-за массированного российского авиаудара по всему Харькову отсутствует электроснабжение, но коммунальные службы частично восстановили водоснабжение в городе с пониженным давлением.
В Киеве открыли Офис Реестра убытков для Украины: его основные функции и для кого предусмотрен
В Киеве открылся офис Международного реестра убытков для Украины, который будет фиксировать все убытки, нанесенные российской агрессией против Украины, и служить юридическим доказательством для обоснования требований о компенсации. Первые заявления о разрушении жилья ожидаются уже через несколько недель, а также планируется включить другие категории, такие как потеря жизни, здоровья, вынужденное перемещение и ущерб, нанесенный окружающей среде.
Атака рф на Сумщину: восстановлено энергоснабжение в более половины обесточенных населенных пунктов
Энергетики восстановили электроснабжение 342 из 621 населенных пунктов Сумской области, которые были обесточены из-за ракетных ударов россии.
В Харьковской области вводят альтернативные оповещения о воздушной тревоге из-за перебоев со светом
В связи с отключением электроэнергии в Харьковской области оповещение о воздушной тревоге будет передаваться через аудиосообщения на мобильные телефоны, громкоговорители и рации. При этом линия экстренного вызова 101 снова заработает.
Атака рф на Запорожье: количество жертв увеличилось до 3
Три человека погибли и 14 получили ранения в результате российского ракетного удара по Запорожской области.
Парламент Молдовы одобрил декларацию по поддержке вступления в ЕС
Парламент Молдовы одобрил Декларацию о европейской интеграции страны, назвав вступление в ЕС национальным приоритетом и подчеркнув преимущества, которые оно принесет с точки зрения суверенитета, демократии, экономического развития и социальной политики.
Расстрелял жителя Киевщины, чтобы отобрать мобильный телефон: рашисту сообщено о подозрении
32-летний российский солдат застрелил 53-летнего жителя села Мокрец Киевской области за то, что тот отказался отдать свой мобильный телефон во время оккупации. Готовятся материалы для объявления подозреваемого в международный розыск.
Атака рф на Хмельнитчину: есть аварийные отключения света, МВД показало последствия
В результате российской атаки на объекты критической инфраструктуры в Хмельницкой области произошли перебои в электроснабжении, повреждения жилых домов, есть жертвы: 2 человека погибли и по меньшей мере 8 получили ранения, сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения и устранению повреждений.
Президент ПАСЕ о массированном ударе рф: "Это лишь укрепляет нашу решимость поддерживать Украину"
Массированная ракетная атака россии на украинские города укрепляет решимость ПАСЕ поддерживать Украину.
Фальшивые документы за $3000: на Львовщине задержан мошенник, который предлагал удостоверение "водителя-экспедитора"
На Львовщине пограничники и полиция задержали мошенника, который предлагал фальшивые удостоверения "экспедитора" за $3000 для пересечения границы.