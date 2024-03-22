Последствия российской атаки: по всему Харькову нет света, водоснабжение частично восстановлено

В результате массированного авиаудара рф в Харькове по всему городу отсутствует электроснабжение, но коммунальщики уже частично восстановили водоснабжение в городе. Об этом в эфире телемарафона заявил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

В Харькове после атаки россиян на энергоинфраструктуру по всему городу отсутствует свет. Однако ремонтные бригады уже частично восстановили водоснабжение, хотя и с пониженным давлением.

Прежде всего я хочу сказать, что сейчас (12:19 ред.) нет электроснабжения по всему городу. Но нам удалось частично восстановить водоснабжение с пониженным давлением, но водоснабжение в городе есть. Мы работаем над тем, чтобы наращивать темпы водоснабжения для того, чтобы люди имели возможность набирать воду. - резюмировал Терехов.

Также городской голова рассказал, что на маршруты электротранспорта сегодня вывели автобусы

Кроме этого, хочу сказать, что мы выпустили на линии сегодня наши автобусы, которые заменили частично электротранспорт и метрополитен, который не работает. также открылись все пункты несокрушимости, где можно подзарядить свои гаджеты и телефоны - рассказал Игорь Терехов.

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Дополнение

Тем временем председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что все ресурсы области направлены на ликвидацию последствий обстрелов и стабилизацию ситуации.

Только что провели совещание с руководством города, представителями силовых структур и операторов объектов критической инфраструктуры. Скоординировали действия для скорейшего устранения последствий российского обстрела Харькова - рассказал Синегубов.

По его словам, все профильные службы работают на местах попаданий. Также привлекли дополнительную технику и увеличили количество ремонтных бригад.

Глава ОВА подчеркнул, что до завершения всех работ для жителей Харькова открыты Пункты Несокрушимости.

Напомним

В связи с отключением электроэнергии в Харьковской области оповещение о воздушной тревоге будет передаваться через аудиосообщение на мобильные телефоны, громкоговорители и рации.