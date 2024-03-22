Последствия российской атаки: по всему Харькову нет света, водоснабжение частично восстановлено

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
igor-terekhovИгорь Терехов
kharkivХарьков
Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  13827 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  122730 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  129315 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  181491 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  125040 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137179 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  129739 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142660 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145615 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133736 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Новости по теме
Последствия российской атаки: по всему Харькову нет света, водоснабжение частично восстановлено

Последствия российской атаки: по всему Харькову нет света, водоснабжение частично восстановлено

  •  8440 просмотра
В Киеве открыли Офис Реестра убытков для Украины: его основные функции и для кого предусмотрен

В Киеве открыли Офис Реестра убытков для Украины: его основные функции и для кого предусмотрен

  •  8614 просмотра
Атака рф на Сумщину: восстановлено энергоснабжение в более половины обесточенных населенных пунктов

Атака рф на Сумщину: восстановлено энергоснабжение в более половины обесточенных населенных пунктов

  •  9865 просмотра
В Харьковской области вводят альтернативные оповещения о воздушной тревоге из-за перебоев со светом

В Харьковской области вводят альтернативные оповещения о воздушной тревоге из-за перебоев со светом

  •  9676 просмотра
Атака рф на Запорожье: количество жертв увеличилось до 3

Атака рф на Запорожье: количество жертв увеличилось до 3

  •  10810 просмотра
Парламент Молдовы одобрил декларацию по поддержке вступления в ЕС

Парламент Молдовы одобрил декларацию по поддержке вступления в ЕС

  •  10849 просмотра
Расстрелял жителя Киевщины, чтобы отобрать мобильный телефон: рашисту сообщено о подозрении

Расстрелял жителя Киевщины, чтобы отобрать мобильный телефон: рашисту сообщено о подозрении

  •  11331 просмотра
Атака рф на Хмельнитчину: есть аварийные отключения света, МВД показало последствия

Атака рф на Хмельнитчину: есть аварийные отключения света, МВД показало последствия

  •  12011 просмотра
Президент ПАСЕ о массированном ударе рф: "Это лишь укрепляет нашу решимость поддерживать Украину"

Президент ПАСЕ о массированном ударе рф: "Это лишь укрепляет нашу решимость поддерживать Украину"

  •  14267 просмотра
Фальшивые документы за $3000: на Львовщине задержан мошенник, который предлагал удостоверение "водителя-экспедитора"

Фальшивые документы за $3000: на Львовщине задержан мошенник, который предлагал удостоверение "водителя-экспедитора"

  •  12897 просмотра

Популярные

В Запорожье разрушено 7 домов, еще 35 - повреждены

В Запорожье разрушено 7 домов, еще 35 - повреждены

  •  105550 просмотра
Запорожская АЭС на грани блэкаута

Запорожская АЭС на грани блэкаута

  •  52917 просмотра
В Днепре и Сумах был слышен звук взрыва

В Днепре и Сумах был слышен звук взрыва

  •  112248 просмотра
FT: ЕС стремится обойти договор о запрете на покупку оружия для поддержки Украины

FT: ЕС стремится обойти договор о запрете на покупку оружия для поддержки Украины

  •  109396 просмотра
В Запорожье слышны звуки взрывов

В Запорожье слышны звуки взрывов

  •  120463 просмотра

Публикации

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

  •  181491 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  162814 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  189901 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  219124 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  317499 просмотра

Последствия российской атаки: по всему Харькову нет света, водоснабжение частично восстановлено

Из-за массированного российского авиаудара по всему Харькову отсутствует электроснабжение, но коммунальные службы частично восстановили водоснабжение в городе с пониженным давлением.

Общество •   •  8440 просмотра
Последствия российской атаки: по всему Харькову нет света, водоснабжение частично восстановлено

В Киеве открыли Офис Реестра убытков для Украины: его основные функции и для кого предусмотрен

В Киеве открылся офис Международного реестра убытков для Украины, который будет фиксировать все убытки, нанесенные российской агрессией против Украины, и служить юридическим доказательством для обоснования требований о компенсации. Первые заявления о разрушении жилья ожидаются уже через несколько недель, а также планируется включить другие категории, такие как потеря жизни, здоровья, вынужденное перемещение и ущерб, нанесенный окружающей среде.

Общество •   •  8614 просмотра
В Киеве открыли Офис Реестра убытков для Украины: его основные функции и для кого предусмотрен

Атака рф на Сумщину: восстановлено энергоснабжение в более половины обесточенных населенных пунктов

Энергетики восстановили электроснабжение 342 из 621 населенных пунктов Сумской области, которые были обесточены из-за ракетных ударов россии.

Общество •   •  9865 просмотра
Атака рф на Сумщину: восстановлено энергоснабжение в более половины обесточенных населенных пунктов

В Харьковской области вводят альтернативные оповещения о воздушной тревоге из-за перебоев со светом

В связи с отключением электроэнергии в Харьковской области оповещение о воздушной тревоге будет передаваться через аудиосообщения на мобильные телефоны, громкоговорители и рации. При этом линия экстренного вызова 101 снова заработает.

Общество •   •  9676 просмотра
В Харьковской области вводят альтернативные оповещения о воздушной тревоге из-за перебоев со светом

Атака рф на Запорожье: количество жертв увеличилось до 3

Три человека погибли и 14 получили ранения в результате российского ракетного удара по Запорожской области.

Общество •   •  10810 просмотра
Атака рф на Запорожье: количество жертв увеличилось до 3

Парламент Молдовы одобрил декларацию по поддержке вступления в ЕС

Парламент Молдовы одобрил Декларацию о европейской интеграции страны, назвав вступление в ЕС национальным приоритетом и подчеркнув преимущества, которые оно принесет с точки зрения суверенитета, демократии, экономического развития и социальной политики.

Общество •   •  10849 просмотра
Парламент Молдовы одобрил декларацию по поддержке вступления в ЕС

Расстрелял жителя Киевщины, чтобы отобрать мобильный телефон: рашисту сообщено о подозрении

32-летний российский солдат застрелил 53-летнего жителя села Мокрец Киевской области за то, что тот отказался отдать свой мобильный телефон во время оккупации. Готовятся материалы для объявления подозреваемого в международный розыск.

Война •   •  11331 просмотра
Расстрелял жителя Киевщины, чтобы отобрать мобильный телефон: рашисту сообщено о подозрении

Атака рф на Хмельнитчину: есть аварийные отключения света, МВД показало последствия

В результате российской атаки на объекты критической инфраструктуры в Хмельницкой области произошли перебои в электроснабжении, повреждения жилых домов, есть жертвы: 2 человека погибли и по меньшей мере 8 получили ранения, сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения и устранению повреждений.

Война •   •  12011 просмотра
Атака рф на Хмельнитчину: есть аварийные отключения света, МВД показало последствия

Президент ПАСЕ о массированном ударе рф: "Это лишь укрепляет нашу решимость поддерживать Украину"

Массированная ракетная атака россии на украинские города укрепляет решимость ПАСЕ поддерживать Украину.

Война •   •  14267 просмотра
Президент ПАСЕ о массированном ударе рф: "Это лишь укрепляет нашу решимость поддерживать Украину"

Фальшивые документы за $3000: на Львовщине задержан мошенник, который предлагал удостоверение "водителя-экспедитора"

На Львовщине пограничники и полиция задержали мошенника, который предлагал фальшивые удостоверения "экспедитора" за $3000 для пересечения границы.

Криминал и ЧП •   •  12897 просмотра
Фальшивые документы за $3000: на Львовщине задержан мошенник, который предлагал удостоверение "водителя-экспедитора"