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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Харрис опережает Трампа на 5% - новый опрос - новый опрос

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 13:17  •  8338 просмотра

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Новый опрос Ipsos показывает, что Камала Харрис имеет 42% поддержки избирателей против 37% у Дональда Трампа. В семи ключевых штатах Харрис опережает Трампа на 42% против 40%.

Кандидат от демократов Камала Харрис  имеет 42% поддержки избирателей против 37% у республиканца Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса Ipsos, опубликованные в четверг. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

Как сообщается, Харрис увеличила свой отрыв от Трампа с момента проведения опроса Reuters/Ipsos 22-23 июля, в котором ее преимущество составляло 37% до 34%.

Харрис опережает Трампа на 42 % против 40 % в семи штатах, где выборы будут наиболее вероятными в 2020 году: Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине. Этот результат не содержит данных по отдельным штатам, указало Reuters.

В опросе, проведенном 2-7 августа, приняли участие 2045 взрослых американцев.  Сообщается, что 4 % опрошенных поддержали независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего. В июле же его поддерживали 10 %. 

Погрешность опроса, проведенного в режиме онлайн, составила около 3 процентных пунктов.

Отмечается, что опросы Reuters/Ipsos в основном показывали равенство Байдана и Трампа, пока президент еще участвовал в гонке, хотя Байден показывал худшие результаты, чем в тот же момент на выборах 2020 года, на которых он победил Трампа.

Трамп і Гарріс погодилися провести дебати 10 вересня на АВС8 августа 2024, 22:33 • 29859 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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pensilvaniyaПенсильвания
reutersReuters
michiganМичиган
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