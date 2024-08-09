Харрис опережает Трампа на 5% - новый опрос - новый опрос

Кандидат от демократов Камала Харрис имеет 42% поддержки избирателей против 37% у республиканца Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса Ipsos, опубликованные в четверг. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

Как сообщается, Харрис увеличила свой отрыв от Трампа с момента проведения опроса Reuters/Ipsos 22-23 июля, в котором ее преимущество составляло 37% до 34%.

Харрис опережает Трампа на 42 % против 40 % в семи штатах, где выборы будут наиболее вероятными в 2020 году: Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине. Этот результат не содержит данных по отдельным штатам, указало Reuters.

В опросе, проведенном 2-7 августа, приняли участие 2045 взрослых американцев. Сообщается, что 4 % опрошенных поддержали независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего. В июле же его поддерживали 10 %.

Погрешность опроса, проведенного в режиме онлайн, составила около 3 процентных пунктов.

Отмечается, что опросы Reuters/Ipsos в основном показывали равенство Байдана и Трампа, пока президент еще участвовал в гонке, хотя Байден показывал худшие результаты, чем в тот же момент на выборах 2020 года, на которых он победил Трампа.

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