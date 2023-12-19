Харьковчанке грозит до 12 лет тюрьмы за передачу военной информации бывшему любовнику из ЧВК "Вагнера"

До 12 лет заключения грозит харьковчанке, которая передавала бывшему любовнику из ЧВК "Вагнер грозит харьковчанке, которая передавала бывшему любовнику из ЧВК "Вагнер" данные о ВСУ. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 44-летней женщины по факту распространения информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины, совершенного в условиях военного положения с целью предоставления такой информации представителю государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). - отметили в прокуратуре Харьковской области.

Детали

По данным следствия, с июля 2022 года безработная харьковчанка помогала врагу. Она собирала и передавала информацию о расположении ВСУ и украинской военной техники в Харькове.

Также следователи выяснили, что она "сливала" данные и о других важных объектах в городе. В частности, передала врагу сведения о Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Согласно информации Харьковской областной прокуратуры женщина отправляла данные через мессенджер "Телеграмм" бывшему сожителю, который сейчас является участником ЧВК "Вагнер" и принимал участие в проведении боевых действий против Украины во время боев за город Бахмут Донецкой области.

Злоумышленницу правоохранители задержали еще в июне этого года. В настоящее время она находится под стражей. За содеянное ей грозит от восьми до двенадцати лет тюрьмы.