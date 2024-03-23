Харьков ночью подвергся вражеской атаке "шахедов", в области вернули свет для более 440 тыс. потребителей

Ночью Харьков подвергся атаке вражеских "шахедов", есть пострадавший. В городе и области восстановили электроснабжение для более 440 тыс. потребителей после масштабного удара армии рф в ночь на 22 марта. Об этом в субботу сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

00:10 город Харьков был под обстрелом БПЛА "Шахед". Попадание в коммунальное учреждение, в результате чего горела кровля и помещения на третьем этаже здания. Во время повторного обстрела пострадал 19-летний мужчина из рядом расположенного частного дома. - написал Синегубов в соцсетях.

Также он сообщил, что в течение 22 марта по Харькову и Харьковской области было подключено к электропитанию более 440 тыс. абонентов.

В Харькове во время повторного обстрела пострадали спасатель и полицейский

Всего за прошедшие сутки артиллерийских и минометных ударов врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Казачья Лопань, Волчанск, Красное, Нескучное, Голубовка, Синьковка и др. Авиаударам подверглись н.п. Отрадное, Колодязное, Петропавловка, Котляровка.

Дважды за день россияне обстреляли Купянск. В результате попадания БПЛА, поврежден частный дом. Пострадавших нет.

Утром с. Колодязное Купянского района было обстреляно КАБ. Без пострадавших.

Также враг обстрелял с. Глушковка Купянского района из САУ. Вследствие которого поврежден частный дом. Без пострадавших.

Кроме того, рф атаковала из РСЗО с. Казачья Лопань Харьковского района. Повреждены 3 частных дома. Без пострадавших.

Для восстановления электроснабжения Харькова мобилизованы все ресурсы - Галущенко