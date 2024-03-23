В Харькове во время повторного обстрела пострадали спасатель и полицейский

Спасатель и полицейский пострадали в результате повторного вражеского обстрела в Харькове. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

По информации, в полночь 23 марта в результате вражеского удара БПЛА по Харькову произошел пожар трехэтажного здания на площади 150 кв. метров. К месту происшествия сразу прибыли подразделения ГСЧС и Нацполиции.

Во время работы спасателей и правоохранителей на месте происшествия враг нанес повторный удар БПЛА.

В результате пострадали сотрудник ГСЧС и Нацполиции. Также повреждены два автомобиля ГСЧС.

Страна-агрессор продолжает сознательно уничтожать тех, кто стоит на защите безопасности мирных людей. говорится в сообщении

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