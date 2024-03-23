На Запорожье в результате атак погибли ребенок и два человека

Ребенок и два человека погибли в результате вражеских атак на Запорожье. Еще 29 человек ранены. Разрушено 10 частных домов, повреждено более 400. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Отмечается, что враг нанес 299 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области в течение суток.

20 ракетных ударов военнослужащие рф осуществили по Запорожью и Запорожскому району.

2 авиационных удара по Роботино и Малой Токмачке. 54 БПЛА атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку. говорится в сообщении

222 артудара нанесены по территории Гуляйполя, Орехова, Роботино, Новоандреевки, Малиновки, Малой Токмачки, Омельника, Левадного, Вербового и Червоноднепровки.

Поступило 325 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Три удара шахедами и 2 артобстрела: ночью враг атаковал Никопольщину