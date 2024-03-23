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На Запорожье в результате атак погибли ребенок и два человека
В результате 299 вражеских обстрелов в Запорожье погиб ребенок и двое мужчин, 29 человек получили ранения, более 400 домов были повреждены.
В течение суток на фронте произошло 69 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки на линии соприкосновения произошло 69 боевых столкновений, во время которых противник нанес 88 ракетных и 143 авиационных ударов, а также совершил 92 обстрела украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.
Воздушные Силы уничтожили 31 из 34 "шахедов"
Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 31 из 34 российских ударных беспилотников в ночь на 23 марта в Полтавской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях.
Три удара шахедами и 2 артобстрела: ночью враг атаковал Никопольщину
Ночью российские оккупанты совершили 3 удара с БПЛА и 2 артиллерийских обстрела Никопольского района, повредив электростанцию, колледж, здания и объекты инфраструктуры.
Еще плюс 1050 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 435 760 человек личного состава и 6852 танка.
Силы обороны нанесли 13 авиаударов по оккупантам - Генштаб
В течение суток Вооруженные силы Украины нанесли 13 авиационных ударов по российскому личному составу, вооружению, военной технике и объектам инфраструктуры.
Количество жертв теракта в Москве возросло до 60 жертв
Более 60 человек погибли и 115 получили ранения в результате террористического акта со стрельбой и пожаром в торговом центре в Москве, причем количество жертв может вырасти еще больше.
Меню, подписанное Альбертом Эйнштейном, продали на аукционе за 18 тысяч фунтов
Меню ужина, подписанное Альбертом Эйнштейном на мероприятии по сбору средств в Лондоне в 1930 году, на котором присутствовали более 370 человек, было продано на аукционе в Британии за 18 000 фунтов стерлингов.
Губернатор Самарской области подтвердил атаку беспилотников на НПЗ
Два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области, Россия, были атакованы беспилотниками, один завод подвергся пожару, но никто не пострадал.
Премьер Нидерландов встретится с лидером Китая на фоне напряжения по экспорту микросхем
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте встретится с китайским лидером Си Цзиньпином на фоне напряженности из-за ограничения экспорта микросхем в Китай.