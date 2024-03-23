Три удара шахедами и 2 артобстрела: ночью враг атаковал Никопольщину

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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nikopol-ukrainaНикополь, Украина
Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
  •  113653 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
  •  114722 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  119339 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  142980 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  136321 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  223748 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  126322 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137907 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130176 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142830 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

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20 марта 2024, 10:44  •  252809 просмотра
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18 марта 2024, 18:47  •  350087 просмотра

Три удара шахедами и 2 артобстрела: ночью враг атаковал Никопольщину

Ночью российские оккупанты совершили 3 удара с БПЛА и 2 артиллерийских обстрела Никопольского района, повредив электростанцию, колледж, здания и объекты инфраструктуры.

Общество •   •  13592 просмотра
Три удара шахедами и 2 артобстрела: ночью враг атаковал Никопольщину

Еще плюс 1050 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 435 760 человек личного состава и 6852 танка.

Война •   •  21705 просмотра
Еще плюс 1050 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Силы обороны нанесли 13 авиаударов по оккупантам - Генштаб

В течение суток Вооруженные силы Украины нанесли 13 авиационных ударов по российскому личному составу, вооружению, военной технике и объектам инфраструктуры.

Война •   •  22284 просмотра
Силы обороны нанесли 13 авиаударов по оккупантам - Генштаб

Количество жертв теракта в Москве возросло до 60 жертв

Более 60 человек погибли и 115 получили ранения в результате террористического акта со стрельбой и пожаром в торговом центре в Москве, причем количество жертв может вырасти еще больше.

Общество •   •  99323 просмотра
Количество жертв теракта в Москве возросло до 60 жертв

Меню, подписанное Альбертом Эйнштейном, продали на аукционе за 18 тысяч фунтов

Меню ужина, подписанное Альбертом Эйнштейном на мероприятии по сбору средств в Лондоне в 1930 году, на котором присутствовали более 370 человек, было продано на аукционе в Британии за 18 000 фунтов стерлингов.

Культура •   •  69348 просмотра
Меню, подписанное Альбертом Эйнштейном, продали на аукционе за 18 тысяч фунтов

Губернатор Самарской области подтвердил атаку беспилотников на НПЗ

Два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области, Россия, были атакованы беспилотниками, один завод подвергся пожару, но никто не пострадал.

Война •   •  79756 просмотра
Губернатор Самарской области подтвердил атаку беспилотников на НПЗ

Премьер Нидерландов встретится с лидером Китая на фоне напряжения по экспорту микросхем

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте встретится с китайским лидером Си Цзиньпином на фоне напряженности из-за ограничения экспорта микросхем в Китай.

Экономика •   •  66132 просмотра
Премьер Нидерландов встретится с лидером Китая на фоне напряжения по экспорту микросхем

В Белгороде - взрывы, дронами повреждено здание бизнес-центра

Взрывы в Белгороде, вызванные ударами беспилотников, повредили здание бизнес-центра и частный дом.

Война •   •  45667 просмотра
В Белгороде - взрывы, дронами повреждено здание бизнес-центра

23 марта: Всемирный день метеоролога, День атеиста

23 марта метеорологи всего мира отмечают свой профессиональный праздник, приуроченный созданию Всемирной метеорологической организации в 1950 году.

УНН Lite •   •  34621 просмотра
23 марта: Всемирный день метеоролога, День атеиста

В Техасе столкнулись школьный автобус и цементовоз: два человека погибли, полсотни пострадали

Два человека погибли, 51 получили ранения в результате столкновения школьного автобуса и грузовика с цементом вблизи Остина, штат Техас.

Общество •   •  33409 просмотра
В Техасе столкнулись школьный автобус и цементовоз: два человека погибли, полсотни пострадали