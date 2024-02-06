Хакеры узнали, сколько может стоить производство "шахедов" в россии
Согласно документам 2022 года, россия намеревалась выпустить на своих мощностях по лицензии 6 тысяч иранских беспилотников в течение 2,5 лет. Общая цена контракта на производство, включая передачу технологий, оборудования, комплектующих, программного обеспечения, составляет 108,5 млрд рублей (1 млрд 750 млн долларов).
Враг обстрелял два населенных пункта на Харьковщине: разрушены школа и предприятие - Синегубов
Россияне обстреляли два населенных пункта в Чугуевском районе Харьковской области. Разрушена школа и сожжены 10 ангаров на предприятии, где также был поврежден грузовик.
беларусь и россия хотят объединить списки "экстремистов" и "экстремистских ресурсов"
беларусь и россия стремятся унифицировать списки "экстремистов" и запрещенных сайтов.
Речной флот Дунайского пароходства будут модернизировать в Австрии - Минобновление
Украина начинает модернизацию речного флота Дунайского пароходства в сотрудничестве с международными партнерами, чтобы заменить устаревшие двигатели и сделать флот более современным и экологически чистым.
За неделю "Армия дронов" уничтожила почти 400 опорных пунктов россиян
За прошедшую неделю ударные беспилотники "Армии дронов" уничтожили около 150 российских солдат и около 400 опорных пунктов.
В Минагро рассказали, как будут распределяться дотации аграриям в 2024 году
В 2024 году фермеры в Украине продолжат получать государственную помощь. В частности, будут восстановлены бюджетные дотации на содержание крупного рогатого скота, коз и овец.
В Донецкой области 74 города на линии фронта почти обесточены полностью, отремонтировать сложно из-за действий агрессора - Филашкин
74 населенных пункта на линии соприкосновения в Донецкой области почти полностью обесточены и труднодоступны для ремонта из-за обстрелов со стороны российских войск. За два года - 116 тыс поврежденного и разрушенного жилья в Донецкой области, среди этого - 353 школы; 301 садик, 286 больниц.
Враг за эти сутки обстрелял 20 населенных пунктов на Харьковщине, 17 объектов гражданской инфраструктуры разрушены - глава ОВА
В результате российского ракетного удара по гостинице в поселке Золочев Харьковской области погиб двухмесячный мальчик и были ранены три женщины, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации.
Глава МИД Португалии обсудил с Кулебой финансовые и военные вызовы с которыми столкнулась Украина
Министр иностранных дел Португалии и украинский коллега обсудили дальнейшую поддержку Португалии в решении финансовых и военных проблем Украины в условиях войны с Россией.
Украина и Португалия обсудили присоединение к авиационной коалиции - Зеленский
Украина и Португалия обсудили присоединение Португалии к авиационной коалиции в поддержку Украины и восстановление школ, поврежденных во время войны.