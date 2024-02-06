Хакеры узнали, сколько может стоить производство "шахедов" в россии

Группа хакеров Prana Network взломала серверы иранской компании IRGC Sahara Thunder, на которых находились данные по организации производства ударных беспилотников "Shahed-136" на территории россии. Об этом сообщает Милитарный со ссылкой на сообщение хакерской группы, пишет УНН.

Отмечается, что Prana Network объявила об успешном взломе серверов электронной почты подставной компании Корпуса стражей исламской революции под названием Sahara Thunder, которая способствует незаконной продаже оружия из Ирана в россию.

Среди слитой документации по локализации производства иранских ударных беспилотников в особой экономической зоне "Алабуга" на территории рф содержатся сведения, в которых отмечались объемы выпуска и стоимость дронов.

Согласно документам 2022 года, россия намеревалась выпустить на своих мощностях по лицензии 6 тысяч иранских беспилотников в течение 2,5 лет.

Общая цена контракта на производство, включая передачу технологий, оборудования, комплектующих, программного обеспечения, составляет 108,5 млрд рублей (1 млрд 750 млн долларов).

Согласно планам на 2023 год, при полной локализации производства с минимальной поставкой иранских комплектующих прогнозируемая себестоимость "Shahed-136" должна была составить 4,4 млн рублей (48,8 тысяч долларов) за борт.

Однако это лишь прогноз, который мог иметь отклонения в случае изменений в планировании и производстве.

Согласно другим обнародованным документам, по крайней мере частично рф проводит свои финансовые операции и платежи с Ираном в золоте.

Так, организация "Алабуга Машинери" в феврале 2023 года передала иранской подставной компании Sahara Thunder, предположительно, в качестве оплаты услуг и товаров, более двух тысяч килограммов золота в слитках.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее сообщил, что в конце декабря враг атаковал Украину, "шахедами", которые, вероятно были собраны, уже на территории рф.

Об этом, по его словам свидетельствует то, что на внутренней части корпуса БПЛА россияне начали оставлять подписи.

"Инновацией" россиян стали подписи на элементах "Shahed 136". В буквальном смысле можем считать, что это своеобразный отчет ответственного лица за подготовку сборки определенной части дрона. "Упаковщики" оставляют свои "автографы" на внутренней части корпуса беспилотника. Искренне надеемся, что такая "современная" технология в конце концов поможет быстрее идентифицировать и привлечь российских преступников к ответственности", - добавил Александр Рувин.

Боевую часть "шахедов" начали дополнять шрапнелью - Александр Рувин