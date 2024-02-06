Хакери дізналися, скільки може коштувати виробництво "шахедів" у росії

Група хакерів Prana Network зламала сервери іранської компанії IRGC Sahara Thunder, на яких знаходилися дані щодо організації виробництва ударних безпілотників "Shahed-136" на території росії. Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на повідомлення хакерської групи, пише УНН.

Зазначається, що Prana Network оголосила про успішний злам серверів електронної пошти підставної компанії Корпусу вартових ісламської революції під назвою Sahara Thunder, яка сприяє незаконному продажу зброї з Ірану в росію.

Серед злитої документації по локалізації виробництва іранських ударних безпілотників в особливій економічній зоні "Алабуга" на території рф містяться відомості, в яких зазначались обсяги випуску та вартість дронів.

Відповідно до документів 2022 року, росія мала намір випустити на своїх потужностях за ліцензією 6 тисяч іранських безпілотників протягом 2,5 років.

Загальна ціна контракту на виробництво, включаючи передачу технологій, обладнання, комплектуючих, програмного забезпечення, становить 108,5 млрд рублів (1 млрд 750 млн доларів).

Згідно з планами на 2023 рік, за повної локалізації виробництва з мінімальним постачанням іранських комплектуючих прогнозована собівартість "Shahed-136" мала становити 4,4 млн рублів (48,8 тисяч доларів) за борт.

Однак це лише прогноз, який міг мати відхилення у випадку змін у плануванні та виробництві.

Згідно з іншими оприлюдненими документами, принаймні частково рф проводить свої фінансові операції та платежі з Іраном у золоті.

Так, організація "Алабуга Машинері" в лютому 2023 року передала іранській підставній компанії Sahara Thunder, імовірно, в якості оплати послуг та товарів, більше двох тисяч кілограмів золота в злитках.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше повідомив, що наприкінці грудня ворог атакував Україну, "шахедами", які, ймовірно були зібрані, вже на території рф.

Про це, за його словами свідчить те, що на внутрішній частині корпусу БПЛА росіяни почали залишати підписи.

"Інновацією" росіян стали підписи на елементах "Shahed 136". У буквальному сенсі можемо вважати, що це своєрідний звіт відповідальної особи за підготовку збірки певної частини дрона. "Пакувальники" залишають свої "автографи" на внутрішній частині корпусу безпілотника. Щиро сподіваємося, що така "сучасна"технологія зрештою допоможе швидше ідентифікувати та притягнути російських злочинців до відповідальності", - додав Олександр Рувін.

Бойову частину "шахедів" почали доповнювати шрапнеллю – Олександр Рувін