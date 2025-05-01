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Казахстан ввел "золотую визу" для инвесторов от 300 тысяч долларов: детали

Киев • УНН

 • 2656 просмотра

Казахстан ввел инвесторскую визу для иностранцев, инвестировавших от 300 000 долларов в экономику страны. Она позволяет получить вид на жительство сроком до 10 лет.

Казахстан ввел "золотую визу" для инвесторов от 300 тысяч долларов: детали

Казахстан ввел новую инвесторскую визу с целью укрепить инвестиционную привлекательность страны и поддержать укрепление связей с международным бизнесом. Об этом сообщило министерство иностранных дел Республики Казахстан, передает УНН.

Детали

Теперь граждане других государств, которые инвестировали не менее 300 000 долларов США в уставной капитал казахстанских компаний или в местные эмиссионные ценные бумаги, имеют возможность подать электронное ходатайство на оформление инвесторской, или т.н "золотой" визы. 

Данная виза предусматривает возможность получения вида на жительства в Казахстане сроком до 10 лет. Как отметили в МИД, подобная практика существует и в других странах, например в США, ОАЭ, Сингапуре и странах Европы.

Эти визовые программы зарекомендовали себя как эффективный инструмент привлечения капитала, технологий и деловой активности. Казахстан присоединяется к этому подходу, предлагая собственную модель инвестиционного резидентства

- заявили в МИД страны.

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Евгений Устименко

Евгений Устименко

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